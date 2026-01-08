Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/vens-2066930948.html
Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома
Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома - РИА Новости, 08.01.2026
Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома
Вице-президент США Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию, когда на брифинге в Белом доме появилось странное щелкание, политик обвинил телеканал CNN в попытке... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:35:00+03:00
2026-01-08T22:35:00+03:00
в мире
сша
джеймс дэвид вэнс
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453602_312:65:3072:1617_1920x0_80_0_0_7bee981e0eee0e8158b91dc82c11e5a2.jpg
https://ria.ru/20260108/vens-2066929895.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453602_632:0:2813:1636_1920x0_80_0_0_5882ff9d83f8d5790a69c8f7ff8baec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеймс дэвид вэнс, каролин левитт
В мире, США, Джеймс Дэвид Вэнс, Каролин Левитт
Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома

Вэнс обвинил CNN в попытке отвлечь его внимание на брифинге в Белом доме

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию, когда на брифинге в Белом доме появилось странное щелкание, политик обвинил телеканал CNN в попытке отвлечь его внимание.
"Это нормально?" - спросил Вэнс на подиуме у микрофона в пресс-зале Белого дома во время внепланового брифинга.
В комнате для брифингов какое-то время раздавались щелчки, как будто затвора фотоаппарата.
"Это CNN установил сломанную камеру, чтобы вывести меня из игры", - посетовал Вэнс, пообещав, что это не сработает.
После вмешательства пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт таинственные щелчки прекратились.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс призвал СМИ снизить градус напряженности после гибели женщины
Вчера, 22:25
 
В миреСШАДжеймс Дэвид ВэнсКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала