Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию, когда на брифинге в Белом доме появилось странное щелкание, политик обвинил телеканал CNN в попытке отвлечь его внимание.

"Это нормально?" - спросил Вэнс на подиуме у микрофона в пресс-зале Белого дома во время внепланового брифинга.

В комнате для брифингов какое-то время раздавались щелчки, как будто затвора фотоаппарата.

"Это CNN установил сломанную камеру, чтобы вывести меня из игры", - посетовал Вэнс, пообещав, что это не сработает.