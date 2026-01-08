https://ria.ru/20260108/vens-2066930948.html
Вице-президент США обвинил CNN в щелчках в пресс-зале Белого дома
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию, когда на брифинге в Белом доме появилось странное щелкание, политик обвинил телеканал CNN в попытке отвлечь его внимание.
"Это нормально?" - спросил Вэнс на подиуме у микрофона в пресс-зале Белого дома во время внепланового брифинга.
В комнате для брифингов какое-то время раздавались щелчки, как будто затвора фотоаппарата.
"Это CNN установил сломанную камеру, чтобы вывести меня из игры", - посетовал Вэнс, пообещав, что это не сработает.
После вмешательства пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт
таинственные щелчки прекратились.