Вэнс призвал СМИ снизить градус напряженности после гибели женщины

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в четверг призвал средства массовой информации (СМИ) снизить градус напряженности при освещении инцидента в Миннеаполисе, в ходе которого агент службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) смертельно ранил женщину.
"Я считаю, что с вашей стороны (журналистов - ред.) крайне безответственно выходить в эфир и намекать или прямо заявлять американскому народу, что человек, который защищался от наезда автомобиля, виновен в убийстве. Будьте поосторожнее. Мы должны говорить о снижении накала страстей, чего, насколько я знаю, хочет президент (Дональд Трамп), и чего, безусловно, хочу и я", - сказал Вэнс во время пресс-брифинга Белого дома.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.