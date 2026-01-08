Вэнс призвал СМИ снизить градус напряженности после гибели женщины

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в четверг призвал средства массовой информации (СМИ) снизить градус напряженности при освещении инцидента в Миннеаполисе, в ходе которого агент службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) смертельно ранил женщину.

В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.