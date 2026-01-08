Вэнс опроверг слухи о том, что его отстранили от операции в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг в четверг домыслы в СМИ о том, что его якобы отстранили от подготовки операции Вашингтона в Венесуэле.
"Я слышал две вещи. Во-первых, что меня не привлекали к планированию операции в Венесуэле - это неправда, и во-вторых, что Тулси (Габбард, директора ЦРУ - ред.) не привлекали к планированию операции в Венесуэле - это тоже полная ложь. Послушайте, мы все - часть одной команды", - сказал Вэнс журналистам.
Вэнс добавил, что планирование военной операции США в Венесуэле велось узким кругом членов кабинета американского президента Дональда Трампа. Вице-президент США подчеркнул, что это свидетельствует о слаженной работе американской администрации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.