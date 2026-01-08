Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пристыдил тех, кто считает невиновной убитую в ходе протестов в Миннеаполисе правоохранителями женщину.

"Каждый, кто повторяет ложь, что это какая-то невиновная женщина была за рулем в Миннеаполисе , когда в нее выстрелил офицер правопорядка, вам должно быть стыдно", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме.

Вице-президент назвал смерть женщины трагедией, но подчеркнул, что она пыталась помешать законным действиям правоохранителей и нажала на газ, когда перед ней стоял офицер.

"Причина, по которой она умерла: она пыталась наехать машиной на кого-то, а парень действовал в рамках самообороны... Ее смерть - трагедия, но трагедия, которую она создала, и трагедия крайних левых, которые собрали целое движение сумасшедших против правоохранителей", - подчеркнул Вэнс.

Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота . Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.

В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.

Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.