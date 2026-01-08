Рейтинг@Mail.ru
Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины
22:21 08.01.2026
Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины
Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины
Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пристыдил тех, кто считает невиновной убитую в ходе протестов в Миннеаполисе правоохранителями женщину. РИА Новости, 08.01.2026
Новости
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Тим Уолц
Вэнс пристыдил врущих о невиновности убитой в Миннеаполисе женщины

Вэнс пристыдил тех, кто лжет, что правоохранитель в Миннесоте убил невиновную

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пристыдил тех, кто считает невиновной убитую в ходе протестов в Миннеаполисе правоохранителями женщину.
"Каждый, кто повторяет ложь, что это какая-то невиновная женщина была за рулем в Миннеаполисе, когда в нее выстрелил офицер правопорядка, вам должно быть стыдно", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп поддержал ICE после убийства женщины в Миннеаполисе, заявила Левитт
Вчера, 21:58
Вице-президент назвал смерть женщины трагедией, но подчеркнул, что она пыталась помешать законным действиям правоохранителей и нажала на газ, когда перед ней стоял офицер.
"Причина, по которой она умерла: она пыталась наехать машиной на кого-то, а парень действовал в рамках самообороны... Ее смерть - трагедия, но трагедия, которую она создала, и трагедия крайних левых, которые собрали целое движение сумасшедших против правоохранителей", - подчеркнул Вэнс.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс
Вчера, 21:48
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США
Вчера, 21:50
 
В миреМиннеаполисСШАМиннесотаТим Уолц
 
 
