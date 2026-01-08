Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии
22:07 08.01.2026 (обновлено: 22:14 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/vens-2066928038.html
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии
Президент США Дональд Трамп потребовал от своего кабинета обеспечить, чтобы новые власти Венесуэлы делали то, что нужно Вашингтону, заявил вице-президент... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:07:00+03:00
2026-01-08T22:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
https://ria.ru/20260108/reuters-2066923867.html
https://ria.ru/20260108/grenlandiya-2066838620.html
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии

Вэнс: Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии в ближайшие две недели

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от своего кабинета обеспечить, чтобы новые власти Венесуэлы делали то, что нужно Вашингтону, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Президент поручил нам обеспечить, чтобы новое правительство Венесуэлы на самом деле прислушивалось к США и делало то, что нужно США", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США обсуждают выплаты гренландцам ради их отделения от Дании, пишет Reuters
Вчера, 21:26
Как сообщил Вэнс, ежедневно он проводит встречи с другими представителями руководства Белого дома о следующих шагах "по обеспечению стабильности Венесуэлы".
Трамп ранее заявил, что США будут контролировать Венесуэлу и продавать нефть этой латиноамериканской страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Европа готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию, пишут СМИ
Вчера, 07:56
 
