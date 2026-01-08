Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от своего кабинета обеспечить, чтобы новые власти Венесуэлы делали то, что нужно Вашингтону, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.