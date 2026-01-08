Рейтинг@Mail.ru
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 08.01.2026 (обновлено: 21:54 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/vens-2066926053.html
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.01.2026
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс
Нападения на агентов миграционных служб в США могут координироваться организованной сетью, источники финансирования которой расследуются властями страны, заявил РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:48:00+03:00
2026-01-08T21:54:00+03:00
сша
в мире
миннеаполис
тим уолц
миннесота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
https://ria.ru/20260108/levitt-2066926151.html
https://ria.ru/20260108/tramp-2066813757.html
сша
миннеаполис
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, миннеаполис, тим уолц, миннесота
США, В мире, Миннеаполис, Тим Уолц, Миннесота
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс

Вэнс: нападения на агентов миграционных служб могут быть организованной сетью

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Нападения на агентов миграционных служб в США могут координироваться организованной сетью, источники финансирования которой расследуются властями страны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Существует целая сеть и, откровенно говоря, некоторые средства массовой информации в ней участвуют, которая пытается подстрекать к насилию против наших сотрудников правоохранительных органов. Это нелепо. Это абсурд. И частью нашей следственной работы является выяснение всех обстоятельств: кто это финансирует, кто это поддерживает, кто это поощряет", - сказал Вэнс журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Белый дом связал гибель женщины в Миннесоте с левым движением в США
Вчера, 21:50
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе
Вчера, 00:46
 
СШАВ миреМиннеаполисТим УолцМиннесота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала