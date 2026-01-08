Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Нападения на агентов миграционных служб в США могут координироваться организованной сетью, источники финансирования которой расследуются властями страны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Существует целая сеть и, откровенно говоря, некоторые средства массовой информации в ней участвуют, которая пытается подстрекать к насилию против наших сотрудников правоохранительных органов. Это нелепо. Это абсурд. И частью нашей следственной работы является выяснение всех обстоятельств: кто это финансирует, кто это поддерживает, кто это поощряет", - сказал Вэнс журналистам.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
