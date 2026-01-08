Рейтинг@Mail.ru
05:33 08.01.2026
Вэнс заявил, что не опасается за свою безопасность
в мире
сша
огайо
цинциннати
в мире, сша, огайо, цинциннати
В мире, США, Огайо, Цинциннати
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не опасается за свою безопасность после недавнего нападения на его дом в штате Огайо.
"Я чувствую себя в безопасности. Я на это подписался. У меня такой подход: на все воля Божья", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Вэнс заявил, что продолжит работу на благо американцев.
Ранее американские СМИ сообщали, что правоохранители штата Огайо задержали неизвестного мужчину, пытавшегося проникнуть в дом вице-президента США Вэнса в городе Цинциннати. Он также повредил автомобиль Секретной службы США, прибывшей на место происшествия. Во время нападения Вэнс с семьей находился в Вашингтоне, однако посещал дом несколько дней назад.
