Жадность Трампа служит американскому народу, считает Вэнс - РИА Новости, 08.01.2026
04:41 08.01.2026 (обновлено: 04:44 08.01.2026)
Жадность Трампа служит американскому народу, считает Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп жаден до службы американскому народу. РИА Новости, 08.01.2026
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп жаден до службы американскому народу.
"Он жадно хочет отстаивать интересы Америки, именно этого и ожидают от президента Соединённых Штатов... нужен человек, который жаден до (благополучия - ред.) американского народа", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на обвинения демократов, что Трамп "жадный", на фоне операции США в Каракасе.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
