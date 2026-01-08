Дания не справилась с защитой Гренландии, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Дания не справилась с защитой Гренландии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Спросите себя: а сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии и для того, чтобы она могла и дальше служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны? И ответ очевиден – нет", — сказал он в интервью Fox News.
По словам Вэнса, этот остров критически важен для национальной безопасности США и работы системы ПРО.
Кроме того, политик выразил мнение, что Европа выражает много недовольства и не понимает аргументов президента Дональда Трампа по этому вопросу.
Притязания США
В воскресенье американский лидер после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.