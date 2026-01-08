Венгрия считает нецелесообразным принятие Украины в ЕС даже после конфликта

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Власти Венгрии считают нецелесообразным вступление Украины в Евросоюз даже после завершения конфликта, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.
Согласно публикации представителя правительства Венгрии Золтана Ковача в соцсети Х, выступая после заседания кабинета министров Гуйяш сообщил, что план по Украине также включает запрос на финансирование на следующее десятилетие. Гуйяш предупредил, что Украина хочет финансировать свое будущее в первую очередь за счет европейских ресурсов.
"Он (Гуйяш- ред.) подчеркнул, что Венгрия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, но даже в мирное время, по его словам, Украине нет места в ЕС", - отмечается в публикации Ковача про выступление политика.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
