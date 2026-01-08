Рейтинг@Mail.ru
Венгрия считает нецелесообразным принятие Украины в ЕС даже после конфликта - РИА Новости, 08.01.2026
14:40 08.01.2026
Венгрия считает нецелесообразным принятие Украины в ЕС даже после конфликта
Венгрия считает нецелесообразным принятие Украины в ЕС даже после конфликта - РИА Новости, 08.01.2026
Венгрия считает нецелесообразным принятие Украины в ЕС даже после конфликта
Власти Венгрии считают нецелесообразным вступление Украины в Евросоюз даже после завершения конфликта, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш. РИА Новости, 08.01.2026
в мире, украина, венгрия, киев, золтан ковач, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Золтан Ковач, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
Венгрия считает нецелесообразным принятие Украины в ЕС даже после конфликта

В Венгрии назвали нецелесообразным вступление Украины в ЕС даже после конфликта

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Власти Венгрии считают нецелесообразным вступление Украины в Евросоюз даже после завершения конфликта, заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
Согласно публикации представителя правительства Венгрии Золтана Ковача в соцсети Х, выступая после заседания кабинета министров Гуйяш сообщил, что план по Украине также включает запрос на финансирование на следующее десятилетие. Гуйяш предупредил, что Украина хочет финансировать свое будущее в первую очередь за счет европейских ресурсов.
"Он (Гуйяш- ред.) подчеркнул, что Венгрия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, но даже в мирное время, по его словам, Украине нет места в ЕС", - отмечается в публикации Ковача про выступление политика.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
18 декабря 2025, 11:34
 
В миреУкраинаВенгрияКиевЗолтан КовачДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
