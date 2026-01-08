Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи
21:42 08.01.2026
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи
Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США... РИА Новости, 08.01.2026
2026
в мире, венесуэла, сша
В мире, Венесуэла, США
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи

Райт: Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить объем нефтедобычи на 50%

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Сегодня это (объем нефтедобычи в Венесуэле - ред.), возможно, около 800 тысяч баррелей в день. Я думаю, как я уже говорил, через год это может быть на 50% больше, это может быть 1,2 миллиона баррелей в день", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.
Министр также отметил, что пик нефтедобычи в Венесуэле был много десятилетий назад и для достижения этого уровня потребуются годы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Вчера, 11:02
 
В миреВенесуэлаСША
 
 
