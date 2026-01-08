https://ria.ru/20260108/venesuela-2066925496.html
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи - РИА Новости, 08.01.2026
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи
Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США... РИА Новости, 08.01.2026
В США рассказали, сколько потребуется Венесуэле для увеличения нефтедобычи
Райт: Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить объем нефтедобычи на 50%