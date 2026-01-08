Колумбия пригласила временного президента Венесуэлы посетить страну

БОГОТА, 8 янв - РИА Новости. Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес получила официальное приглашение посетить Колумбию для укрепления отношений с соседней страной, сообщила министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио.
"Президент (Колумбии - ред.) Густаво Петро поговорил с новым президентом Венесуэлы, чтобы пригласить ее посетить страну, поскольку необходимо возобновить диалог, основанный на общих интересах, которые мы разделяем как страны и как братские государства. Она пока не ответила, но приглашение было направлено, как и несколько недель назад, когда был приглашен президент (США Дональд - ред.) Трамп", - заявила Вильявисенсио на пресс-конференции.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.