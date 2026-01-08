Экс-премьер Сингапура назвал ситуацию в Венесуэле причиной для беспокойства

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Действия США в Венесуэле являются причиной беспокойства для небольших государств, включая Сингапур, заявил бывший премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, который в настоящее время занимает в стране пост старшего министра.

Ли Сянь Лун также подчеркнул, что Сингапур "выступает против военного вмешательства в дела других стран, потому что это противоречит международному праву и Уставу ООН". По его словам, Венесуэла - "сложная страна", которая создает "определенные проблемы" для США, но это не оправдывает военное вмешательство без надлежащих полномочий.