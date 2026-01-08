Экс-премьер Сингапура назвал ситуацию в Венесуэле причиной для беспокойства

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Действия США в Венесуэле являются причиной беспокойства для небольших государств, включая Сингапур, заявил бывший премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, который в настоящее время занимает в стране пост старшего министра.
Четвертого января министерство иностранных дел Сингапура выпустило официальное заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность действиями США в Венесуэле. Сингапурский МИД подчеркнул приверженность страны международному праву и положениям Устава ООН, которые защищают независимость и суверенитет всех государств, в особенности малых стран, а также отметил, что Сингапур неизменно выступает против противоречащих им действий и выражает надежду на мирное урегулирование ситуации в Венесуэле.
"Я думаю, мы должны беспокоится о долгосрочных последствиях (таких действий - ред.) для международной системы. С точки зрения малой страны, если мир будет работать по таким правилам, у нас возникнет проблема", - сказал Ли Сянь Лун на форуме Regional Outlook Forum 2026, организованном сингапурским институтом исследований Юго-Восточной Азии имени Юсофа Исхака (ISEAS), его слова приводятся на официальном сайте премьер-министра Сингапура.
Ли Сянь Лун также подчеркнул, что Сингапур "выступает против военного вмешательства в дела других стран, потому что это противоречит международному праву и Уставу ООН". По его словам, Венесуэла - "сложная страна", которая создает "определенные проблемы" для США, но это не оправдывает военное вмешательство без надлежащих полномочий.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.