Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое
Американский президент Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все, что Вашингтон "считает необходимым". РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое
Трамп: временные власти Венесуэлы дают США все, что необходимо Вашингтону