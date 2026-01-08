Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066855184.html
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое
Американский президент Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все, что Вашингтон "считает необходимым". РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:27:00+03:00
2026-01-08T11:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066255898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f742c94e1ae66df17b43e2e6622db363.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066255898_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_2045d0d082b766935fc59a0a5712ab72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое

Трамп: временные власти Венесуэлы дают США все, что необходимо Вашингтону

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все, что Вашингтон "считает необходимым".
"Они дают нам все, что мы считаем необходимым. Не забывайте, они забрали у нас нефть многие годы назад", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала