https://ria.ru/20260108/venesuela-2066854478.html
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:19:00+03:00
2026-01-08T11:19:00+03:00
2026-01-08T11:19:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649095_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_126e2cd994280c5c2e9b25e2745f6fd4.jpg
https://ria.ru/20260108/neft-2066801527.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649095_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6f7fe52c59f7b0a51b65b78293e2dde9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Трамп: на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы