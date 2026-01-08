Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2026
11:19 08.01.2026
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал... РИА Новости, 08.01.2026
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы

Трамп: на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал интервью.
"Он… признал, что потребуются годы для оживления заброшенного нефтяного сектора страны (Венесуэлы - ред.)", - пишет издание.
