https://ria.ru/20260108/venesuela-2066853392.html
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:02:00+03:00
2026-01-08T11:02:00+03:00
2026-01-08T11:07:00+03:00
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3383141a5a6f0137b27b97519bcd8261.jpg
https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_082f28b2976d8637539283319067b766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, в мире
США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, В мире
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Трамп: США будут снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы