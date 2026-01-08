Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
11:02 08.01.2026 (обновлено: 11:07 08.01.2026)
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. РИА Новости, 08.01.2026
сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, в мире
США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, В мире
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой

Трамп: США будут снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы.
"Мы восстановим ее (Венесуэлу - ред.) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
