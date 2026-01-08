Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
05:22 08.01.2026
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами своего полушария, а также с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой, сообщила и.о. президента Дельси... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
венесуэла
азия
африка
каролин левитт
удары сша по венесуэле
венесуэла
азия
африка
в мире, венесуэла, азия, африка, каролин левитт, удары сша по венесуэле
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес

Дельси Родригес. Архивное фото
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами своего полушария, а также с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой, сообщила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с депутатами.
Она сообщила, что 71% экспорта Венесуэлы сосредоточен на восьми странах, из которых 27% приходится на США, экономические и геополитические отношения Венесуэлы диверсифицированы по различным рынкам мира, так и должно быть, это правильно.
"Венесуэла должна поддерживать отношения со всеми странами этого полушария, так же как и с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой", - подчеркнула Родригес.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ.
