https://ria.ru/20260108/venesuela-2066829695.html
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами своего полушария, а также с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой, сообщила и.о. президента Дельси... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T05:22:00+03:00
2026-01-08T05:22:00+03:00
2026-01-08T05:22:00+03:00
в мире
венесуэла
азия
африка
каролин левитт
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/51/1551475136_0:25:3046:1738_1920x0_80_0_0_6b72955c9f087b0b83a9779d6ed23f9e.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066816575.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
азия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/51/1551475136_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_398ef4f0b1c75318dc47469efb101dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, азия, африка, каролин левитт, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Азия, Африка, Каролин Левитт, Удары США по Венесуэле
Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами, заявила Родригес
Родригес: Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами своего полушария
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла должна иметь отношения со всеми странами своего полушария, а также с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой, сообщила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с депутатами.
Она сообщила, что 71% экспорта Венесуэлы сосредоточен на восьми странах, из которых 27% приходится на США, экономические и геополитические отношения Венесуэлы диверсифицированы по различным рынкам мира, так и должно быть, это правильно.
"Венесуэла должна поддерживать отношения со всеми странами этого полушария, так же как и с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой", - подчеркнула Родригес.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ.