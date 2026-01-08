Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы, заявила Родригес

МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла - мирная страна, которая не находится в состоянии войны, а подверглась атаке со стороны ядерной державы, заявила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес, выступая на встрече с представителями Национальной ассамблеи.
"Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла - страна мира, которая была атакована ядерной державой", - сказала Родригес, выступление которой транслировал телеканал VTV.
По её словам, Каракас на протяжении последних лет сталкивается с разноплановым внешним давлением, включая экономическую блокаду, санкции и политическое вмешательство, которые, как подчеркнула Родригес, не являются следствием действий венесуэльской стороны. Она отметила, что именно ряд иностранных государств пошёл по пути агрессии и отказа от равноправного диалога.
Глава государства подчеркнула, что Венесуэла сохраняет приверженность миру и выступает за развитие международных отношений на основе уважения суверенитета и международного права. Экономические и торговые связи Венесуэлы остаются, по ее словам, диверсифицированными, а внешняя политика страны ориентирована на сотрудничество со всеми регионами мира - Латинской Америкой, Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой.
