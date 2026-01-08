Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы, заявила Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 08.01.2026 (обновлено: 05:09 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066827945.html
Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы, заявила Родригес
Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы, заявила Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы, заявила Родригес
Венесуэла - мирная страна, которая не находится в состоянии войны, а подверглась атаке со стороны ядерной державы, заявила исполняющая обязанности президента... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:43:00+03:00
2026-01-08T05:09:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
латинская америка
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:334:900:840_1920x0_80_0_0_a611204a4daceebb9e601b3ae50ed7c0.jpg
https://ria.ru/20260108/maduro-2066828624.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
каракас
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, латинская америка, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Латинская Америка, Удары США по Венесуэле
Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы, заявила Родригес

Родригес: Венесуэла не находится в состоянии войны

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла - мирная страна, которая не находится в состоянии войны, а подверглась атаке со стороны ядерной державы, заявила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес, выступая на встрече с представителями Национальной ассамблеи.
"Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла - страна мира, которая была атакована ядерной державой", - сказала Родригес, выступление которой транслировал телеканал VTV.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мадуро и его жена были ранены при похищении, заявил глава МВД Венесуэлы
Вчера, 04:57
По её словам, Каракас на протяжении последних лет сталкивается с разноплановым внешним давлением, включая экономическую блокаду, санкции и политическое вмешательство, которые, как подчеркнула Родригес, не являются следствием действий венесуэльской стороны. Она отметила, что именно ряд иностранных государств пошёл по пути агрессии и отказа от равноправного диалога.
Глава государства подчеркнула, что Венесуэла сохраняет приверженность миру и выступает за развитие международных отношений на основе уважения суверенитета и международного права. Экономические и торговые связи Венесуэлы остаются, по ее словам, диверсифицированными, а внешняя политика страны ориентирована на сотрудничество со всеми регионами мира - Латинской Америкой, Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаКаракасЛатинская АмерикаУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала