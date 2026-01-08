Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике

КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла открыта к международным соглашениям в сфере энергетики на основе уважения и взаимной выгоды, заявила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с депутатами.

"Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти и газа. Эти ресурсы должны служить развитию страны и служить развитию других стран... Мы готовы к отношениям на основе уважения в рамках контрактов, которые уважают международные законы", - добавила она.