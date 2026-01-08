Рейтинг@Mail.ru
Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике
04:04 08.01.2026
Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике
Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике - РИА Новости, 08.01.2026
Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике
Венесуэла открыта к международным соглашениям в сфере энергетики на основе уважения и взаимной выгоды, заявила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с... РИА Новости, 08.01.2026
2026
в мире, венесуэла, делси родригес
В мире, Венесуэла, Делси Родригес
Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике

Родригес: Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике на основе уважения

© AP Photo / Pavel GolovkinДелси Родригес
Делси Родригес
© AP Photo / Pavel Golovkin
Делси Родригес. Архивное фото
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла открыта к международным соглашениям в сфере энергетики на основе уважения и взаимной выгоды, заявила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с депутатами.
"Мы энергетическая держава... Всегда присутствовала (идея - ред.), что нефть Венесуэлы должна быть передана глобальному северу. Венесуэла открыта для отношений в сфере энергетики, когда все стороны получают выгоду, когда экономическое взаимодействие определено коммерческими контрактами. Это наша позиция", - сказала Родригес.
"Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти и газа. Эти ресурсы должны служить развитию страны и служить развитию других стран... Мы готовы к отношениям на основе уважения в рамках контрактов, которые уважают международные законы", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп рассказал, как Венесуэла будет вести бизнес с США
Вчера, 01:16
 
