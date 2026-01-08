Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, что будет с нефтяной отраслью Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2026
03:18 08.01.2026
Аналитик рассказал, что будет с нефтяной отраслью Венесуэлы
Аналитик рассказал, что будет с нефтяной отраслью Венесуэлы
Аналитик рассказал, что будет с нефтяной отраслью Венесуэлы

РИА Новости: Родионов уверен, что Венесуэла нарастит добычу нефти

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла будет поэтапно наращивать добычу нефти за счет демонополизации государственной компании PDVSA, вхождения в капитал американских нефтяников и отмены санкций на экспорт, рассказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп рассказал, как Венесуэла будет вести бизнес с США
Вчера, 01:16
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
"Венесуэла будет поэтапно наращивать добычу благодаря реструктуризации отрасли. Сюда входит демонополизация государственной нефтедобывающей PDVSA... вхождение в капитал вновь образованных компаний американских нефтяников... отмена санкций в отношении венесуэльской нефтяной отрасли, включая снятие любых запретов на экспорт нефти", - считает Родионов.
Также добыче нефти поможет приход "большой четверки" нефтесервисных компаний - Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.
Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
"События в Венесуэле будут иметь скорее... долговременное воздействие на нефтяной рынок", - резюмирует эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
