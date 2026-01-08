Аналитик рассказал, что будет с нефтяной отраслью Венесуэлы

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла будет поэтапно наращивать добычу нефти за счет демонополизации государственной компании PDVSA, вхождения в капитал американских нефтяников и отмены санкций на экспорт, рассказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.

"Венесуэла будет поэтапно наращивать добычу благодаря реструктуризации отрасли. Сюда входит демонополизация государственной нефтедобывающей PDVSA... вхождение в капитал вновь образованных компаний американских нефтяников... отмена санкций в отношении венесуэльской нефтяной отрасли, включая снятие любых запретов на экспорт нефти", - считает Родионов.

Halliburton, Baker Hughes и Weatherford. Также добыче нефти поможет приход "большой четверки" нефтесервисных компаний - Schlumberger

Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.