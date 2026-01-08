https://ria.ru/20260108/venesuela-2066813656.html
Вэнс рассказал, при каких условиях Венесуэла сможет продавать нефть
Вэнс рассказал, при каких условиях Венесуэла сможет продавать нефть
Вэнс рассказал, при каких условиях Венесуэла сможет продавать нефть
США разрешат Венесуэле продавать нефть, пока это отвечает национальным интересам Вашингтона, утверждает вице-президент страны Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 08.01.2026
Вэнс рассказал, при каких условиях Венесуэла сможет продавать нефть
Вэнс: Венесуэла сможет продавать нефть, пока это отвечает интересам Вашингтона