00:43 08.01.2026 (обновлено: 00:50 08.01.2026)
Вэнс рассказал, при каких условиях Венесуэла сможет продавать нефть
США разрешат Венесуэле продавать нефть, пока это отвечает национальным интересам Вашингтона, утверждает вице-президент страны Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 08.01.2026
Вэнс рассказал, при каких условиях Венесуэла сможет продавать нефть

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. США разрешат Венесуэле продавать нефть, пока это отвечает национальным интересам Вашингтона, утверждает вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Мы говорим режиму, что вам разрешено продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки, вам не разрешается продавать ее, если вы не можете служить национальным интересам Америки", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
