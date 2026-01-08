Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 08.01.2026 (обновлено: 00:32 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066812550.html
Крупнейшие нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле
Крупнейшие нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Крупнейшие нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле
Крупнейшие американские нефтяные компании выразили готовность помочь властям США в рамках действий в Венесуэле, заявил глава американского министерства... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:22:00+03:00
2026-01-08T00:32:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/84/1509008422_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_6de2179493dabfb883b65d438a144aaa.jpg
https://ria.ru/20260105/bloomberg-2066453237.html
https://ria.ru/20260107/neft-2066687685.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/84/1509008422_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_89ad0d12e92981db9901d8bba4ccf4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, chevron , conocophillips, exxon mobil, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Chevron , ConocoPhillips, Exxon Mobil, Удары США по Венесуэле
Крупнейшие нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле

Глава Минэнерго Райт: нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле

© AP Photo / Ariana CubillosСкульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса
Скульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Скульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Крупнейшие американские нефтяные компании выразили готовность помочь властям США в рамках действий в Венесуэле, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт.
"Я сразу же связался по телефону со всеми тремя руководителями компаний, о которых вы упомянули (Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil - ред.), их реакция была просто потрясающей: "Крис, чем мы можем помочь? Какую информацию мы можем вам предоставить? Какие данные? Можем ли мы собрать команду и рассказать вам о ресурсах там? Как мы можем работать с вами, чтобы понять ситуацию в Венесуэле, поделиться своими знаниями и вместе посмотреть, сможем ли мы помочь сдвинуть дело с мертвой точки, чтобы мы могли реинвестировать и вернуться туда", - рассказал Райт в интервью телеканалу CNBC.
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Bloomberg: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет десять лет
5 января, 12:12
При этом Райт признал, что американские нефтяные корпорации не станут сразу же вкладывать миллиарды долларов в восстановление энергетической инфраструктуры в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, сообщил Трамп
Вчера, 03:06
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресChevronConocoPhillipsExxon MobilУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала