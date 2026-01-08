Рейтинг@Mail.ru
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
08:00 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си - РИА Новости, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Зачем Вашингтон украл Николаса Мадуро? Чтобы подчинить Венесуэлу Штатам, получить контроль над ее нефтедобычей, объявить Западное полушарие зоной американских... РИА Новости, 08.01.2026
аналитика
венесуэла
сша
китай
николас мадуро
марко рубио
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
китай
2026
Петр Акопов
Петр Акопов
аналитика, венесуэла, сша, китай, николас мадуро, марко рубио
Аналитика, Венесуэла, США, Китай, Николас Мадуро, Марко Рубио

Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Петр Акопов
Петр Акопов
Зачем Вашингтон украл Николаса Мадуро? Чтобы подчинить Венесуэлу Штатам, получить контроль над ее нефтедобычей, объявить Западное полушарие зоной американских интересов, приступив к вытеснению оттуда Китая, России и прочих чужаков, а заодно и присоединив к США Гренландию. В результате наступит новый мировой порядок, где кто сильнее, тот и прав. И правит миром. Ничего не забыли, все так?
Уже несколько дней все, включая и американскую администрацию, пытаются объяснить цели Трампа, отталкиваясь при этом от успешной операции по захвату венесуэльского президента. Атака на Каракас действительно была успешной: Мадуро взяли в плен и доставили в суд в Нью-Йорке, где предъявили совершенно безумные и надуманные обвинения в участии в незаконном обороте наркотиков через формирование "системы покровительства и коррупции". На всех произвел впечатление стремительный налет "Дельты" на резиденцию венесуэльского президента — бескровный для американцев, но стоивший до сотни жизней венесульцев и кубинцев из охраны Мадуро. "Вау, как круто, нам бы так!" — вот главная эмоция в том числе и многих противников Америки. Но что конкретно "вау"?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
Если говорить о технической стороне операции, то военно-разведывательная работа была действительно проделана грамотно, но тут вопрос в нескольких месяцах подготовки и тотальном военном превосходстве США. Американцы не просто отключили Каракас от электричества, не просто контролировали небо, не просто подавили все системы ПВО — они лишили венесуэльцев возможности и способности сопротивляться (не считая охраны Мадуро). Сверхдержава с самой сильной армией мира отправила в нокаут страну с обычной армией — очень удивительно, да? Кто-то сомневался в том, что Штаты превосходят Венесуэлу не на порядок даже, а на целую военную эпоху — и могут спланировать и провести операцию в городе, который уже давно находится в морской и воздушной блокаде? Нет? Тогда в чем неожиданность?
В том, что Трамп на такое решился. Не на очень сложную и невыгодную ему тотальную военную операцию против Венесуэлы (в вероятность которой никто по-прежнему не верит), не на куда более легкое убийство Мадуро и венесуэльской верхушки (что казалось куда более вероятным), а на демонстративное похищение. Должен же у этого быть какой-то смысл? Вот его и ищут — как для США, так и для Венесуэлы, ну и, конечно, для всего мира.
Проще всего найти внутриамериканский смысл происходящего: Трамп показал себя американским избирателям очень крутым парнем. Это всегда полезно — с точки зрения внутриамериканской политики. Сильный, немного сумасшедший, но очень эффективный — для него нет ничего невозможного. Американцы (да и не только они) такое любят, что бы ни говорили опросы. Тут Трамп сработал на десять из десяти, но вот дальше начинаются проблемы.
И нет, они не в том, что антитрамповская Америка обозлилась и будет теперь припоминать Трампу Мадуро до конца его (трамповских) дней, — этот фактор тоже важен, но, скорее, на перспективу. Сейчас важно другое: что Америка получит от похищения Мадуро?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
5 января, 08:00
Венесуэлу с ее нефтью? Трамп и его окружение на все лады говорят, что теперь они управляют этой страной — "контролируют ситуацию, устанавливают условия и управляют страной на время переходного периода". Сенатор Грэм* даже пообещал, что США не будут владеть ей вечно и делать из нее свою колонию, — ну и слава Богу, а то все уже так и подумали. Вот только к реальности все эти заявления не имеют никакого отношения: Штаты ничем в Венесуэле не управляют. Да, они похитили ее президента, блокируют ее побережье, грозят новыми ударами, требуют поставлять им нефть бесплатно (видимо, в счет "долга" за национализированные активы) и "перестать быть центром управления операциями для Ирана, России, Китая, кубинских разведчиков или "Хезболлы" (формулировка госсекретаря Марко Рубио), но никакого участия в управлении страной не принимают и не могут принимать. Потому что Венесуэлой управляют соратники покойного президента Уго Чавеса и заключенного в американскую тюрьму президента Николаса Мадуро — во главе с и. о. президента Делси Родригес и и. о. лидера правящей партии Диосдадо Кабельо. Трамп уже грозит им страшными карами за "плохое поведение", но власть в Венесуэле находится в их руках, а не в трамповских. То есть никакого контроля над Венесуэлой у США нет — есть только расчет на то, что преемники Мадуро станут более сговорчивыми и договороспособными. Однако никаких признаков этого нет.
Более того, вся система власти, выстроенная в Венесуэле за время правления чавистов, просто исключает возможность превращения страны в американский протекторат. То есть сначала нужно сломать всю вертикаль и всю горизонталь власти, а уже потом диктовать свои условия. Сломать можно или военной интервенцией, или внутренней смутой. Первое практически исключено, разве что в отдаленном будущем — в качестве очень ограниченной операции по поддержке пришедшей к власти тем или иным путем нынешней оппозиции. То есть Штаты могут ввести какие-то войска, но не для сражений с венесуэльской армией и партизанами, а для стабилизации ситуации после того, как оппозиция сменит чавистов. Но как она их сменит? Через смуту, которая возникнет в результате американского давления (это они и называют управлением), — блокаду, диверсии, а возможно, и убийства соратников Мадуро? Ну тогда Венесуэле грозит не смена власти, а гражданская война — и никакой нефти американцам точно не видать.
Может быть, чависты согласятся мирным путем уйти от власти? Организовать выборы, на которых они проиграют оппозиции и спокойно передадут власть новоизбранному и лояльному к США президенту? Вариант идеально подходящий для Трампа, но практически нереалистичный. Чависты и так не были настроены на большие уступки Штатам, то есть согласны были допустить американские нефтекомпании без выплаты компенсаций и без прекращения сотрудничества с Китаем и Россией, а уж после похищения Мадуро у них и вовсе не будет оснований хоть в чем-то доверять Трампу. Без боя чависты власть не сдадут, но у оппозиции нет сил для того, чтобы взять ее через улицу, а американцы на полноценную интервенцию с оккупацией никогда не пойдут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
6 января, 08:00
Тупик для Трампа? Да, и сейчас у него вся надежда на то, что ему все-таки удастся продавить дуумвират Родригес — Кабельо на уступки, запугав их лично и удушая Венесуэлу блокадой. Но вся эта стратегия очень шаткая: чавистам отступать некуда, а долгосрочная жесткая блокада Венесуэлы вызовет антиамериканскую консолидацию не только Латинской Америки, но и большей части остального мира.
Но ведь Штатам глубоко плевать на весь мир? Все ведь напуганы их "несокрушимой решимостью" — а уж латиноамериканцы и вовсе должны волноваться за судьбу Колумбии, Мексики и Кубы, которым грозят Трамп и его команда? Но поверить в реальность новых спецопераций против стран Латинской Америки сейчас невозможно — Трамп серьезно увяз в венесуэльском кризисе. Снять блокаду без серьезных уступок со стороны Каракаса он не может, а чтобы выбить уступки — нужно много времени. И терпения, чтобы сносить нравоучения со стороны не только латиноамериканцев, но и европейцев, которые (по внутриполитическим мотивам) не смогут позволить себе молча наблюдать за новым вариантом геноцида Газы, только теперь уже в исполнении Вашингтона. Белый дом, конечно, может позволить себе отмахиваться от всего мира — но там очень не хотят, чтобы их обвиняли в геноциде.
Не говоря уже о том, что в отношениях с Путиным и Си теперь все еще более усложнилось — европейцы, взволновавшись из-за гипотетического (а на самом деле фантастического) обмена Украины на Венесуэлу, поднимают ставки на срыв соглашения по Украине, а апрельский визит Трампа в Пекин станет бессмысленным и провальным на фоне американской военной и торговой блокады страны, столь важной для Китая. Так что у Вашингтона сейчас цейтнот — очень скоро, убедившись в отсутствии "прогресса в управлении" Венесуэлой, ему нужно будет переключать внимание на что-то другое. Признавая тем самым, что ущерб от "блестящей операции" по похищению Мадуро заметно превышает полученные 3-го января дивиденды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
 
АналитикаВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроМарко РубиоУдары США по Венесуэле
 
 
