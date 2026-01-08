Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си

Зачем Вашингтон украл Николаса Мадуро? Чтобы подчинить Венесуэлу Штатам, получить контроль над ее нефтедобычей, объявить Западное полушарие зоной американских интересов, приступив к вытеснению оттуда Китая, России и прочих чужаков, а заодно и присоединив к США Гренландию. В результате наступит новый мировой порядок, где кто сильнее, тот и прав. И правит миром. Ничего не забыли, все так?

Уже несколько дней все, включая и американскую администрацию, пытаются объяснить цели Трампа, отталкиваясь при этом от успешной операции по захвату венесуэльского президента. Атака на Каракас действительно была успешной: Мадуро взяли в плен и доставили в суд в Нью-Йорке , где предъявили совершенно безумные и надуманные обвинения в участии в незаконном обороте наркотиков через формирование "системы покровительства и коррупции". На всех произвел впечатление стремительный налет "Дельты" на резиденцию венесуэльского президента — бескровный для американцев, но стоивший до сотни жизней венесульцев и кубинцев из охраны Мадуро. "Вау, как круто, нам бы так!" — вот главная эмоция в том числе и многих противников Америки . Но что конкретно "вау"?

Если говорить о технической стороне операции, то военно-разведывательная работа была действительно проделана грамотно, но тут вопрос в нескольких месяцах подготовки и тотальном военном превосходстве США . Американцы не просто отключили Каракас от электричества, не просто контролировали небо, не просто подавили все системы ПВО — они лишили венесуэльцев возможности и способности сопротивляться (не считая охраны Мадуро). Сверхдержава с самой сильной армией мира отправила в нокаут страну с обычной армией — очень удивительно, да? Кто-то сомневался в том, что Штаты превосходят Венесуэлу не на порядок даже, а на целую военную эпоху — и могут спланировать и провести операцию в городе, который уже давно находится в морской и воздушной блокаде? Нет? Тогда в чем неожиданность?

В том, что Трамп на такое решился. Не на очень сложную и невыгодную ему тотальную военную операцию против Венесуэлы (в вероятность которой никто по-прежнему не верит), не на куда более легкое убийство Мадуро и венесуэльской верхушки (что казалось куда более вероятным), а на демонстративное похищение. Должен же у этого быть какой-то смысл? Вот его и ищут — как для США, так и для Венесуэлы, ну и, конечно, для всего мира.

Проще всего найти внутриамериканский смысл происходящего: Трамп показал себя американским избирателям очень крутым парнем. Это всегда полезно — с точки зрения внутриамериканской политики. Сильный, немного сумасшедший, но очень эффективный — для него нет ничего невозможного. Американцы (да и не только они) такое любят, что бы ни говорили опросы. Тут Трамп сработал на десять из десяти, но вот дальше начинаются проблемы.

И нет, они не в том, что антитрамповская Америка обозлилась и будет теперь припоминать Трампу Мадуро до конца его (трамповских) дней, — этот фактор тоже важен, но, скорее, на перспективу. Сейчас важно другое: что Америка получит от похищения Мадуро?

России, Венесуэлу с ее нефтью? Трамп и его окружение на все лады говорят, что теперь они управляют этой страной — "контролируют ситуацию, устанавливают условия и управляют страной на время переходного периода". Сенатор Грэм* даже пообещал, что США не будут владеть ей вечно и делать из нее свою колонию, — ну и слава Богу, а то все уже так и подумали. Вот только к реальности все эти заявления не имеют никакого отношения: Штаты ничем в Венесуэле не управляют. Да, они похитили ее президента, блокируют ее побережье, грозят новыми ударами, требуют поставлять им нефть бесплатно (видимо, в счет "долга" за национализированные активы) и "перестать быть центром управления операциями для Ирана Китая , кубинских разведчиков или " Хезболлы " (формулировка госсекретаря Марко Рубио ), но никакого участия в управлении страной не принимают и не могут принимать. Потому что Венесуэлой управляют соратники покойного президента Уго Чавеса и заключенного в американскую тюрьму президента Николаса Мадуро — во главе с и. о. президента Делси Родригес и и. о. лидера правящей партии Диосдадо Кабельо . Трамп уже грозит им страшными карами за "плохое поведение", но власть в Венесуэле находится в их руках, а не в трамповских. То есть никакого контроля над Венесуэлой у США нет — есть только расчет на то, что преемники Мадуро станут более сговорчивыми и договороспособными. Однако никаких признаков этого нет.

Более того, вся система власти, выстроенная в Венесуэле за время правления чавистов, просто исключает возможность превращения страны в американский протекторат. То есть сначала нужно сломать всю вертикаль и всю горизонталь власти, а уже потом диктовать свои условия. Сломать можно или военной интервенцией, или внутренней смутой. Первое практически исключено, разве что в отдаленном будущем — в качестве очень ограниченной операции по поддержке пришедшей к власти тем или иным путем нынешней оппозиции. То есть Штаты могут ввести какие-то войска, но не для сражений с венесуэльской армией и партизанами, а для стабилизации ситуации после того, как оппозиция сменит чавистов. Но как она их сменит? Через смуту, которая возникнет в результате американского давления (это они и называют управлением), — блокаду, диверсии, а возможно, и убийства соратников Мадуро? Ну тогда Венесуэле грозит не смена власти, а гражданская война — и никакой нефти американцам точно не видать.

Может быть, чависты согласятся мирным путем уйти от власти? Организовать выборы, на которых они проиграют оппозиции и спокойно передадут власть новоизбранному и лояльному к США президенту? Вариант идеально подходящий для Трампа, но практически нереалистичный. Чависты и так не были настроены на большие уступки Штатам, то есть согласны были допустить американские нефтекомпании без выплаты компенсаций и без прекращения сотрудничества с Китаем и Россией, а уж после похищения Мадуро у них и вовсе не будет оснований хоть в чем-то доверять Трампу. Без боя чависты власть не сдадут, но у оппозиции нет сил для того, чтобы взять ее через улицу, а американцы на полноценную интервенцию с оккупацией никогда не пойдут.

Тупик для Трампа? Да, и сейчас у него вся надежда на то, что ему все-таки удастся продавить дуумвират Родригес — Кабельо на уступки, запугав их лично и удушая Венесуэлу блокадой. Но вся эта стратегия очень шаткая: чавистам отступать некуда, а долгосрочная жесткая блокада Венесуэлы вызовет антиамериканскую консолидацию не только Латинской Америки , но и большей части остального мира.

Мексики и Но ведь Штатам глубоко плевать на весь мир? Все ведь напуганы их "несокрушимой решимостью" — а уж латиноамериканцы и вовсе должны волноваться за судьбу Колумбии Кубы , которым грозят Трамп и его команда? Но поверить в реальность новых спецопераций против стран Латинской Америки сейчас невозможно — Трамп серьезно увяз в венесуэльском кризисе. Снять блокаду без серьезных уступок со стороны Каракаса он не может, а чтобы выбить уступки — нужно много времени. И терпения, чтобы сносить нравоучения со стороны не только латиноамериканцев, но и европейцев, которые (по внутриполитическим мотивам) не смогут позволить себе молча наблюдать за новым вариантом геноцида Газы, только теперь уже в исполнении Вашингтона . Белый дом, конечно, может позволить себе отмахиваться от всего мира — но там очень не хотят, чтобы их обвиняли в геноциде.

Не говоря уже о том, что в отношениях с Путиным и Си теперь все еще более усложнилось — европейцы, взволновавшись из-за гипотетического (а на самом деле фантастического) обмена Украины на Венесуэлу, поднимают ставки на срыв соглашения по Украине, а апрельский визит Трампа в Пекин станет бессмысленным и провальным на фоне американской военной и торговой блокады страны, столь важной для Китая. Так что у Вашингтона сейчас цейтнот — очень скоро, убедившись в отсутствии "прогресса в управлении" Венесуэлой, ему нужно будет переключать внимание на что-то другое. Признавая тем самым, что ущерб от "блестящей операции" по похищению Мадуро заметно превышает полученные 3-го января дивиденды.