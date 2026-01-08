Рейтинг@Mail.ru
"Могут убить". В США назвали главного врага России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 08.01.2026 (обновлено: 02:16 08.01.2026)
"Могут убить". В США назвали главного врага России
"Могут убить". В США назвали главного врага России - РИА Новости, 08.01.2026
"Могут убить". В США назвали главного врага России
Великобритания больше других стран Запада стремится ослабить Россию, но у нее не хватает сил, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 08.01.2026
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, США, Ларри Джонсон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Могут убить". В США назвали главного врага России

Джонсон: Британия больше всех стремится сдержать РФ, но у нее мало возможностей

Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Великобритания больше других стран Запада стремится ослабить Россию, но у нее не хватает сил, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности. Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что западные политики упорно поддерживают киевский режим, потому что дезинформированы и не понимают, что у Киева нет ни единого шанса на победу.
"Украина ни за что не победит. И все же британцы, немцы, французы и США продолжают помогать Украине в ее самоубийственных действиях, поставляя оружие, деньги, разведданные. С какой целью? Потому что Запад убедился, что у него нет надежных источников информации в России. Он полагается на информацию украинцев. И Запад поверил, что все, что нужно сделать — разрушить нефтяной сектор. Россия рухнет, и мы сможем захватить страну", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 военнослужащих ВСУ, танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Кроме того, системы ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере
1 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияУкраинаСШАЛарри ДжонсонНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
