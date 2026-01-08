МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Великобритания больше других стран Запада стремится ослабить Россию, но у нее не хватает сил, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности. Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины", — отметил он.
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
"Украина ни за что не победит. И все же британцы, немцы, французы и США продолжают помогать Украине в ее самоубийственных действиях, поставляя оружие, деньги, разведданные. С какой целью? Потому что Запад убедился, что у него нет надежных источников информации в России. Он полагается на информацию украинцев. И Запад поверил, что все, что нужно сделать — разрушить нефтяной сектор. Россия рухнет, и мы сможем захватить страну", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 военнослужащих ВСУ, танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Кроме того, системы ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.