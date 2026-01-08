https://ria.ru/20260108/vaynshteyn-2066917784.html
Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве
Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве - РИА Новости, 08.01.2026
Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве
Суд в США отклонил прошение осужденного за сексуальное насилие продюсера Харви Вайнштейна о проведении нового разбирательства по его делу
2026-01-08T20:35:00+03:00
2026-01-08T20:35:00+03:00
2026-01-08T20:35:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
голливуд
харви вайнштейн
Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве
ABC: суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Суд в США отклонил прошение осужденного за сексуальное насилие продюсера Харви Вайнштейна о проведении нового разбирательства по его делу, сообщает
телеканал ABC со ссылкой на решение.
"Суд в Нью-Йорке
отклонил прошение Харви Вайнштейна
о новом разбирательстве", - указывает телеканал.
Отмечается, что защита Вайнштейна настаивала на повторном процессе из-за того, что обсуждения присяжных во время определения вердикта велись с нарушениями.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, двое присяжных заявили, что не считали Вайнштейна виновным, однако им пришлось назвать его виновным из-за вербального давления со стороны других присяжных.
Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса. В июне 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда
и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.