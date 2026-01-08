Рейтинг@Mail.ru
Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве - РИА Новости, 08.01.2026
20:35 08.01.2026
Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве
Суд в США отклонил прошение осужденного за сексуальное насилие продюсера Харви Вайнштейна о проведении нового разбирательства по его делу, сообщает телеканал... РИА Новости, 08.01.2026
2026
1920
1920
true
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Суд в США отклонил прошение осужденного за сексуальное насилие продюсера Харви Вайнштейна о проведении нового разбирательства по его делу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на решение.
"Суд в Нью-Йорке отклонил прошение Харви Вайнштейна о новом разбирательстве", - указывает телеканал.
Отмечается, что защита Вайнштейна настаивала на повторном процессе из-за того, что обсуждения присяжных во время определения вердикта велись с нарушениями.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, двое присяжных заявили, что не считали Вайнштейна виновным, однако им пришлось назвать его виновным из-за вербального давления со стороны других присяжных.
Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса. В июне 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
