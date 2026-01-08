Суд в США отклонил прошение продюсера Вайнштейна о новом разбирательстве

Отмечается, что защита Вайнштейна настаивала на повторном процессе из-за того, что обсуждения присяжных во время определения вердикта велись с нарушениями.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, двое присяжных заявили, что не считали Вайнштейна виновным, однако им пришлось назвать его виновным из-за вербального давления со стороны других присяжных.

Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса. В июне 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора.