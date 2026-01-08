Рейтинг@Mail.ru
"Ватикан тут же замолчал": новый поворот в деле об исчезновении Орланди - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 08.01.2026 (обновлено: 08:01 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/vatikan-2065472761.html
"Ватикан тут же замолчал": новый поворот в деле об исчезновении Орланди
"Ватикан тут же замолчал": новый поворот в деле об исчезновении Орланди - РИА Новости, 08.01.2026
"Ватикан тут же замолчал": новый поворот в деле об исчезновении Орланди
История исчезновения 15-летней девочки в Риме не дает покоя Италии и Ватикану. Дело обросло теориями заговора с участием мафии, террористов и высших церковных... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T08:00:00+03:00
2026-01-08T08:01:00+03:00
религия
в мире
ватикан
павел i
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afadb69229b9e9fc3bcc7f213a19f7a3.jpg
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/70/1551847027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e48cde2f840bfc111cee398012a50bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ватикан, павел i, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, В мире, Ватикан, Павел I, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Ватикан тут же замолчал": новый поворот в деле об исчезновении Орланди

© AP Photo / Andrew MedichiniЛюди с плакатами с объявлением об исчезновении Эмануэлы Орланди в Ватикане
Люди с плакатами с объявлением об исчезновении Эмануэлы Орланди в Ватикане - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Люди с плакатами с объявлением об исчезновении Эмануэлы Орланди в Ватикане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Лев Северинов. История исчезновения 15-летней девочки в Риме не дает покоя Италии и Ватикану. Дело обросло теориями заговора с участием мафии, террористов и высших церковных иерархов. Папа римский дважды высказывался о трагедии. Но разгадки нет. И вот женщина, на чьих показаниях строилось расследование, внезапно заговорила — и это вызвало мировую сенсацию.

Девочка, которая не вернулась домой

"Ватиканские сады были для нас как собственный двор, — вспоминал Пьетро Орланди. — Мы чувствовали себя в самом безопасном месте на Земле".
Его сестра родилась 14 января 1968-го. Всего несколько десятков мирян имеют гражданство Ватикана. Семья Орланди — из их числа. Ее глава, Эрколе Орланди, служил в Институте религиозных дел при Святом Престоле. Квартира была внутри стен города-государства.
© AP Photo / Bernat ArmangueВатикан в ожидании объявления имени нового папы римского
Ватикан в ожидании объявления имени нового папы римского - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Ватикан в ожидании объявления имени нового папы римского
Двадцать второго июня 1983-го 15-летняя Эмануэла, как обычно, отправилась на урок игры на флейте в музыкальную школу рядом с церковью Опус Деи возле площади Навона. После занятия позвонила домой и сообщила сестре, что какой-то мужчина предложил ей работу — раздавать рекламные листовки для модного показа.
Домой не вернулась. Больше ее никто не видел.

Звонки, требования и международный террорист

На следующий день весь Рим обклеили объявлениями с описанием пропавшей девочки. Семье Орланди стали поступать загадочные телефонные звонки. Неизвестные утверждали: девочку похитили. Ее освободят, говорили они, если власти выпустят из тюрьмы Мехмета Али Агджу — турецкого террориста, который в 1981-м попытался убить папу Иоанна Павла II на площади Святого Петра.
Эта версия мгновенно стала основной. Дело получило статус международного. Сам папа в декабре 1983-го навестил семью Орланди и заверил: "Святой Престол делает все возможное для благополучного исхода".
© AP PhotoЭмануэла Орланди
Эмануэла Орланди - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo
Эмануэла Орланди
Но, как позже признал брат Эмануэлы, после того визита наступила тишина. В 1997-м расследование прекратили за отсутствием улик. Магистратура официально заявила: версия о похищении международными террористами — ложный след.

Свидетельница, которая все видела

Ключевую роль в деле играла подруга и сверстница Эмануэлы — Лаура Казагранде.
Она рассказала: после урока музыки они с Эмануэлой и еще одной девочкой стояли на автобусной остановке. Эмануэла сообщила, что ей предложили работу. И не села вместе с подругами в автобус.
Через несколько дней Лаура заявила: ей тоже позвонил неизвестный и требовал освобождения Агджи.
© Pixabay / djedj Пьяцца Навона в Риме, Италия
Пьяцца Навона в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Pixabay / djedj
Пьяцца Навона в Риме, Италия
На протяжении 40 лет показания Казагранде считались частью "террористической" версии. Но была проблема: она говорила то одно, то другое. Это списывали на стресс.

Теории, которые не находят подтверждения

Имелись и другие версии. Некоторые считали, что Эмануэлу похитила "Банда делла Мальяна" — чтобы шантажировать Ватикан из-за краха банка "Амброзиано" в 1982-м. Святой Престол был там крупнейшим акционером.
В 2019-м в Ватикане вскрыли две гробницы на Тевтонском кладбище — по анонимной наводке. Там должны были покоиться останки двух принцесс XIX века. Гробницы оказались пусты. Это добавило еще одну загадку к и без того запутанной истории.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
Другие указывали на дядю Эмануэлы — Марио Менегуцци. В 2023-м Ватикан передал римской прокуратуре досье, в котором содержались намеки на то, что тот домогался старшей сестры Эмануэлы. Семья категорически это отвергла. Пьетро Орланди назвал ее "постыдной попыткой переложить вину на родственников".

Netflix и новая волна интереса

В октябре 2022-го Netflix выпустил документальный сериал "Девочка из Ватикана: исчезновение Эмануэлы Орланди". Режиссер Марк Льюис взял интервью у матери и сестер Эмануэлы, которые никогда раньше публично ничего не комментировали.
Сериал привлек большое внимание. Интересная деталь: среди финальных титров есть и такой: "Ватикан отказался участвовать в съемках".
Но после премьеры Святой Престол все же отреагировал. Сообщили о возобновлении расследования.
© AP Photo / Andrew MedichiniБрат пропавшей Эмануэлы Орланди с портретом сестры на площади Святого Петра в Ватикане, 2012
Брат пропавшей Эмануэлы Орланди с портретом сестры на площади Святого Петра в Ватикане, 2012 год - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Брат пропавшей Эмануэлы Орланди с портретом сестры на площади Святого Петра в Ватикане, 2012

Внезапная потеря памяти

В 2023-м итальянский парламент создал специальную комиссию. Вызвали Лауру Казагранде (сейчас ей 57).
И она шокировала всех, заявив, что практически ничего не помнит о событиях 42-летней давности.
Прокуратура Рима немедленно открыла уголовное дело в отношении самой Казагранде.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкПанорама Рима
Панорама Рима - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Панорама Рима
Адвокат семьи Орланди Лаура Сгро поднял очевидные вопросы: почему подруга пропавшей девочки спустя все эти годы все еще боится говорить открыто? Кого она покрывает?
Прокуратура допускает, что Казагранде с самого начала намеренно вводила следствие в заблуждение.

Что дальше?

Сейчас дело рассматривают сразу три инстанции: прокуратура Рима, ватиканский суд и парламентская комиссия.
Если удастся уличить Казагранде во лжи, это все перевернет. Возможно, за ее показаниями стояли люди, заинтересованные в сокрытии правды.
Пьетро Орланди, посвятивший жизнь поискам, по-прежнему настаивает: Ватикан знает больше, чем говорит. Каждый год в годовщину исчезновения он устраивает сидячую акцию протеста в Риме.
© AP Photo / Gregorio BorgiaБрат пропавшей Эмануэлы Орланди с портретом сестры в Риме, 2023
Брат пропавшей Эмануэлы Орланди с портретом сестры в Риме, 2023 год - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Брат пропавшей Эмануэлы Орланди с портретом сестры в Риме, 2023
Мать Эмануэлы, Мария Орланди, до сих пор живет в той же квартире в Ватикане. И ждет возвращения дочери.
 
РелигияВ миреВатиканПавел IАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала