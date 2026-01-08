"Ватикан тут же замолчал": новый поворот в деле об исчезновении Орланди

Люди с плакатами с объявлением об исчезновении Эмануэлы Орланди в Ватикане

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Лев Северинов. История исчезновения 15-летней девочки в Риме не дает покоя Италии и Ватикану. Дело обросло теориями заговора с участием мафии, террористов и высших церковных иерархов. Папа римский дважды высказывался о трагедии. Но разгадки нет. И вот женщина, на чьих показаниях строилось расследование, внезапно заговорила — и это вызвало мировую сенсацию.

Девочка, которая не вернулась домой

"Ватиканские сады были для нас как собственный двор, — вспоминал Пьетро Орланди. — Мы чувствовали себя в самом безопасном месте на Земле".

Его сестра родилась 14 января 1968-го. Всего несколько десятков мирян имеют гражданство Ватикана. Семья Орланди — из их числа. Ее глава, Эрколе Орланди, служил в Институте религиозных дел при Святом Престоле. Квартира была внутри стен города-государства.

Двадцать второго июня 1983-го 15-летняя Эмануэла, как обычно, отправилась на урок игры на флейте в музыкальную школу рядом с церковью Опус Деи возле площади Навона. После занятия позвонила домой и сообщила сестре, что какой-то мужчина предложил ей работу — раздавать рекламные листовки для модного показа.

Домой не вернулась. Больше ее никто не видел.

Звонки, требования и международный террорист

На следующий день весь Рим обклеили объявлениями с описанием пропавшей девочки. Семье Орланди стали поступать загадочные телефонные звонки. Неизвестные утверждали : девочку похитили. Ее освободят, говорили они, если власти выпустят из тюрьмы Мехмета Али Агджу — турецкого террориста, который в 1981-м попытался убить папу Иоанна Павла II на площади Святого Петра.

Эта версия мгновенно стала основной. Дело получило статус международного. Сам папа в декабре 1983-го навестил семью Орланди и заверил : "Святой Престол делает все возможное для благополучного исхода".

Но, как позже признал брат Эмануэлы, после того визита наступила тишина. В 1997-м расследование прекратили за отсутствием улик. Магистратура официально заявила: версия о похищении международными террористами — ложный след.

Свидетельница, которая все видела

Ключевую роль в деле играла подруга и сверстница Эмануэлы — Лаура Казагранде.

Она рассказала: после урока музыки они с Эмануэлой и еще одной девочкой стояли на автобусной остановке. Эмануэла сообщила, что ей предложили работу. И не села вместе с подругами в автобус.

Через несколько дней Лаура заявила: ей тоже позвонил неизвестный и требовал освобождения Агджи.

На протяжении 40 лет показания Казагранде считались частью "террористической" версии. Но была проблема: она говорила то одно, то другое. Это списывали на стресс.

Теории, которые не находят подтверждения

Имелись и другие версии . Некоторые считали, что Эмануэлу похитила "Банда делла Мальяна" — чтобы шантажировать Ватикан из-за краха банка "Амброзиано" в 1982-м. Святой Престол был там крупнейшим акционером.

В 2019-м в Ватикане вскрыли две гробницы на Тевтонском кладбище — по анонимной наводке. Там должны были покоиться останки двух принцесс XIX века. Гробницы оказались пусты. Это добавило еще одну загадку к и без того запутанной истории.

Другие указывали на дядю Эмануэлы — Марио Менегуцци. В 2023-м Ватикан передал римской прокуратуре досье, в котором содержались намеки на то, что тот домогался старшей сестры Эмануэлы. Семья категорически это отвергла. Пьетро Орланди назвал ее "постыдной попыткой переложить вину на родственников".

Netflix и новая волна интереса

В октябре 2022-го Netflix выпустил документальный сериал "Девочка из Ватикана: исчезновение Эмануэлы Орланди". Режиссер Марк Льюис взял интервью у матери и сестер Эмануэлы, которые никогда раньше публично ничего не комментировали.

Сериал привлек большое внимание. Интересная деталь: среди финальных титров есть и такой: "Ватикан отказался участвовать в съемках".

Но после премьеры Святой Престол все же отреагировал. Сообщили о возобновлении расследования.

Внезапная потеря памяти

В 2023-м итальянский парламент создал специальную комиссию. Вызвали Лауру Казагранде (сейчас ей 57).

И она шокировала всех, заявив , что практически ничего не помнит о событиях 42-летней давности.

Прокуратура Рима немедленно открыла уголовное дело в отношении самой Казагранде.

Адвокат семьи Орланди Лаура Сгро поднял очевидные вопросы: почему подруга пропавшей девочки спустя все эти годы все еще боится говорить открыто? Кого она покрывает?

Прокуратура допускает, что Казагранде с самого начала намеренно вводила следствие в заблуждение.

Что дальше?

Сейчас дело рассматривают сразу три инстанции: прокуратура Рима, ватиканский суд и парламентская комиссия.

Если удастся уличить Казагранде во лжи, это все перевернет. Возможно, за ее показаниями стояли люди, заинтересованные в сокрытии правды.

Пьетро Орланди, посвятивший жизнь поискам, по-прежнему настаивает: Ватикан знает больше, чем говорит. Каждый год в годовщину исчезновения он устраивает сидячую акцию протеста в Риме.

