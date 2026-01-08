Рейтинг@Mail.ru
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам - РИА Новости, 08.01.2026
17:33 08.01.2026 (обновлено: 17:51 08.01.2026)
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании UTair, следующий по маршруту Дубай - Москва, возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в авиакомпании.
"Авиакомпания Utair сообщает, что воздушное судно, выполняющее рейс ДубайМосква, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет", - говорится в сообщении.

Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Екатеринбург прибыл "самолет-призрак" из Стамбула
30 декабря 2025, 11:25
 
