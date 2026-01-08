https://ria.ru/20260108/utair-2066898666.html
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам - РИА Новости, 08.01.2026
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам
Самолет авиакомпании UTair, следующий по маршруту Дубай - Москва, возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:33:00+03:00
2026-01-08T17:33:00+03:00
2026-01-08T17:51:00+03:00
дубай
москва
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251230/ekaterinburg-2065597674.html
дубай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, ютэйр
Летевший в Москву борт UTair возвращается в Дубай по техническим причинам
Летевший в Москву самолет UTair возвращается в Дубай по техническим причинам