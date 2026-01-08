Рейтинг@Mail.ru
Украина выиграла у Коломойского* международный суд по компании "Укрнафта"
00:48 08.01.2026 (обновлено: 01:22 08.01.2026)
Украина выиграла у Коломойского* международный суд по компании "Укрнафта"
Украина выиграла у Коломойского* международный суд по компании "Укрнафта"
Верховный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по иску акционеров компании "Укрнафта", связанных с украинским олигархом... РИА Новости, 08.01.2026
Украина выиграла у Коломойского* международный суд по компании "Укрнафта"

Верховный суд Швеции подтвердил решение по иску акционеров «Укрнафты»

Заправочная станция "Укрнафта"
Заправочная станция "Укрнафта" . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Верховный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по иску акционеров компании "Укрнафта", связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским*, сообщает министерство юстиции Украины.
"Верховный суд Швеции 21 ноября 2025 года окончательно подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по делу по иску акционеров "Укрнафты" к государству Украина… Судебные решения по этому делу набрали окончательную силу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
17 декабря 2025, 19:06
По данным ведомства, компании LBB, которые по состоянию на дату обращения владели более 40% акций компании "Укрнафта", в 2015 году инициировали арбитражное производство против Украины, требуя компенсации в размере более 6 миллиардов долларов с процентами. По результатам рассмотрения дела арбитражный трибунал согласился с позицией Киева относительно отсутствия у него юрисдикции для рассмотрения этого дела.
«
"В частности, арбитражный трибунал пришел к выводу, что компании LBB не осуществили фактического взноса в уставный капитал "Укрнафта", а затем не осуществили инвестицию в понимании договора в энергетическую хартию и не имели права на обращение в международный арбитраж. Это заключение было подтверждено апелляционным судом Свеа (город Стокгольм)", - добавили в минюсте.
Там продолжили, что не соглашаясь с таким решением, компании LBB обратились в Верховный суд Швеции с апелляционной жалобой. Однако суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства. По результатам судебных и арбитражных производств компании LBB обязаны возместить Украине расходы на судебные производства на общую сумму более 22 миллионов долларов.
В августе 2024 года бюро экономической безопасности сообщило, что завершило досудебное расследование против Коломойского*. Согласно материалам дела, более 2 миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании " Укрнафта".
Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Украине арестовали адвоката Коломойского*
30 декабря 2025, 22:10
 
Заголовок открываемого материала