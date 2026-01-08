https://ria.ru/20260108/ukraina-2066928315.html
На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение
На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение - РИА Новости, 08.01.2026
На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение
Школы и вузы на Украине планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды, заявила украинский премьер Юлия Свириденко. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08
2026-01-08T22:13:00+03:00
2026-01-08T22:13:00+03:00
киев
украина
На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение
Свириденко: на Украине школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Школы и вузы на Украине планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды, заявила
украинский премьер Юлия Свириденко.
"Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы временного прекращения образовательного процесса в очном формате и перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
Как уточнила премьер, речь идет о заведениях дошкольного, среднего, средне-специального и высшего образования. Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий и реальной ситуации в регионах.
Ранее в четверг городская администрация Киева
призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания и продолжающихся снегопадов. В пятницу в Киеве ожидается до 11 градусов мороза.