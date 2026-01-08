Рейтинг@Mail.ru
08.01.2026

На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение
22:13 08.01.2026
На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение
Школы и вузы на Украине планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды, заявила украинский премьер Юлия Свириденко. РИА Новости, 08.01.2026
Ученик во время онлайн занятий
Ученик во время онлайн занятий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ученик во время онлайн занятий. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Школы и вузы на Украине планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды, заявила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы временного прекращения образовательного процесса в очном формате и перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
Как уточнила премьер, речь идет о заведениях дошкольного, среднего, средне-специального и высшего образования. Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий и реальной ситуации в регионах.
Ранее в четверг городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания и продолжающихся снегопадов. В пятницу в Киеве ожидается до 11 градусов мороза.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения
Киев, Украина
 
 
