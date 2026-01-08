На Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение

"Министерство образования и науки совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы временного прекращения образовательного процесса в очном формате и перехода на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.