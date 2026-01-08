На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений

https://ria.ru/20260108/ukraina-2066925323.html
Группа сил специальных операций Украины во главе с командиром была ликвидирована осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области
2026-01-08T21:39:00+03:00
2026-01-08T21:39:00+03:00
2026-01-08T21:39:00+03:00
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Группа сил специальных операций Украины во главе с командиром была ликвидирована осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области, их похороны прошли только в четверг, так как командование ВСУ пытается скрыть потери среди этого подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в составе группы уничтожены командир майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин, старший лейтенант Андрей Глез.
"Украинское командование тщательно скрывает потери среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации группы стало известно только сейчас. Их похороны состоялись сегодня", - отметил представитель силовых структур.
Он напомнил, что ВСУ
неоднократно использовали силы спецопераций в качестве штурмовиков.