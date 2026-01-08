Рейтинг@Mail.ru
На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066925323.html
На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений
На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений - РИА Новости, 08.01.2026
На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений
Группа сил специальных операций Украины во главе с командиром была ликвидирована осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области, их похороны прошли только РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:39:00+03:00
2026-01-08T21:39:00+03:00
украина
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20260108/vsu-2066924821.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сумская область, вооруженные силы украины
Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений

РИА Новости: на Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Группа сил специальных операций Украины во главе с командиром была ликвидирована осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области, их похороны прошли только в четверг, так как командование ВСУ пытается скрыть потери среди этого подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в составе группы уничтожены командир майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин, старший лейтенант Андрей Глез.
"Украинское командование тщательно скрывает потери среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации группы стало известно только сейчас. Их похороны состоялись сегодня", - отметил представитель силовых структур.
Он напомнил, что ВСУ неоднократно использовали силы спецопераций в качестве штурмовиков.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кладбища ВСУ "разрастаются страшными темпами"
Вчера, 21:34
 
УкраинаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала