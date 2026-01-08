На Украине тщательно скрывают потери среди элитных подразделений

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Группа сил специальных операций Украины во главе с командиром была ликвидирована осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области, их похороны прошли только в четверг, так как командование ВСУ пытается скрыть потери среди этого подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.