На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинец вымогал у сотрудников украинских военкоматов по 100 тысяч долларов наличными, обещая посодействовать в закрытии выдуманного им дела об их незаконном обогащении, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Задержан украинец, который обманом вымогал деньги у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Он обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником государственного бюро расследований, и сообщал, что в их отношении ведется расследование по фактам незаконного обогащения", - сказал собеседник агентства.

Украинец, по его словам, требовал от них 100 тысяч долларов наличными за содействие в закрытии дела. Он был пойман полицией, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, добавил представитель силовых структур.