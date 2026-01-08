Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066924957.html
На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата
На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата - РИА Новости, 08.01.2026
На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата
Украинец вымогал у сотрудников украинских военкоматов по 100 тысяч долларов наличными, обещая посодействовать в закрытии выдуманного им дела об их незаконном... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:34:00+03:00
2026-01-08T21:34:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20260107/rovno-2066797829.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата

РИА Новости: на Украине мошенник вымогал у сотрудников ТЦК по сто тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинец вымогал у сотрудников украинских военкоматов по 100 тысяч долларов наличными, обещая посодействовать в закрытии выдуманного им дела об их незаконном обогащении, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Задержан украинец, который обманом вымогал деньги у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Он обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником государственного бюро расследований, и сообщал, что в их отношении ведется расследование по фактам незаконного обогащения", - сказал собеседник агентства.
Украинец, по его словам, требовал от них 100 тысяч долларов наличными за содействие в закрытии дела. Он был пойман полицией, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, добавил представитель силовых структур.
"Обвинения ТЦКшникам по факту наличия у них 100 тысяч долларов, само собой, никто не предъявлял", - отметил собеседник агентства.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
7 января, 21:14
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала