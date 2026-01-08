https://ria.ru/20260108/ukraina-2066924957.html
На Украине мужчина вымогал деньги у сотрудников военкомата
РИА Новости: на Украине мошенник вымогал у сотрудников ТЦК по сто тысяч долларов
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинец вымогал у сотрудников украинских военкоматов по 100 тысяч долларов наличными, обещая посодействовать в закрытии выдуманного им дела об их незаконном обогащении, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Задержан украинец, который обманом вымогал деньги у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.). Он обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником государственного бюро расследований, и сообщал, что в их отношении ведется расследование по фактам незаконного обогащения", - сказал собеседник агентства.
Украинец, по его словам, требовал от них 100 тысяч долларов наличными за содействие в закрытии дела. Он был пойман полицией, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, добавил представитель силовых структур.
"Обвинения ТЦКшникам по факту наличия у них 100 тысяч долларов, само собой, никто не предъявлял", - отметил собеседник агентства.