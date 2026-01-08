https://ria.ru/20260108/ukraina-2066923495.html
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины расследует дело о хулиганстве в отношении девушек, которые пели песни на русском языке, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:21:00+03:00
2026-01-08T21:21:00+03:00
2026-01-08T22:54:00+03:00
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
верховная рада украины
украина
киев
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
СБУ расследует дело о хулиганстве в отношении девушек, спевших на русском языке
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины расследует дело о хулиганстве в отношении девушек, которые пели песни на русском языке, сообщило издание "Страна.ua".
«
"В Киеве составили административные протоколы и передали в СБУ дело трех девушек, которые пели в авто песни Moscow Never Sleeps и "Матушка-земля", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как пишет издание, они выложили в соцсети видео, на котором катаются по Киеву на автомобиле и поют. Ролик разошелся по украинским онлайн-сообществам. Действия девушек в полиции расценили как мелкое хулиганство, но в дальнейшем дело передали в СБУ.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров
, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.