На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины расследует дело о хулиганстве в отношении девушек, которые пели песни на русском языке, сообщило издание "Страна.ua".

« "В Киеве составили административные протоколы и передали в СБУ дело трех девушек, которые пели в авто песни Moscow Never Sleeps и "Матушка-земля", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как пишет издание, они выложили в соцсети видео, на котором катаются по Киеву на автомобиле и поют. Ролик разошелся по украинским онлайн-сообществам. Действия девушек в полиции расценили как мелкое хулиганство, но в дальнейшем дело передали в СБУ.

После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.