"Обречены на провал". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 08.01.2026 (обновлено: 21:53 08.01.2026)
"Обречены на провал". В США сделали заявление о переговорах по Украине
"Обречены на провал". В США сделали заявление о переговорах по Украине
При отсутствии российской стороны любые встречи западных лидеров по урегулированию конфликта на Украине обречены на провал, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 08.01.2026
украина, сша, россия, дэниел дэвис, дональд трамп, стив уиткофф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, НАТО
"Обречены на провал". В США сделали заявление о переговорах по Украине

Дэвис: переговоры по урегулированию на Украине при отсутствии РФ обречены

© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. При отсутствии российской стороны любые встречи западных лидеров по урегулированию конфликта на Украине обречены на провал, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
«
"Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной. А мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он игнорирует основные требования России. Ведь для достижения урегулирования конфликта обе стороны должны согласиться на одни условия", — написал он.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
7 января, 15:58
По мнению Дэвиса, без обсуждения ключевых вопросов эти переговоры являются "всего лишь показухой, а не шагом вперед".
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДэниел ДэвисДональд ТрампСтив УиткоффНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
