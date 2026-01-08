"Обречены на провал". В США сделали заявление о переговорах по Украине

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. При отсутствии российской стороны любые встречи западных лидеров по урегулированию конфликта на Украине обречены на провал, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
«
"Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной. А мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он игнорирует основные требования России. Ведь для достижения урегулирования конфликта обе стороны должны согласиться на одни условия", — написал он.
По мнению Дэвиса, без обсуждения ключевых вопросов эти переговоры являются "всего лишь показухой, а не шагом вперед".
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.