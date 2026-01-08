Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 08.01.2026 (обновлено: 18:44 08.01.2026)
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге - РИА Новости, 08.01.2026
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге
В Кривом Роге на коксохимическом заводе произошел выброс, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровск
украина
кривой рог, днепропетровск, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровск, Украина, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге

В Кривом Роге на коксохимическом заводе произошел выброс

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Кривом Роге на коксохимическом заводе произошел выброс, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. <…> В металлургическом районе в воздухе слышен едкий запах", — говорится в публикации.
Отмечается, что на официальных ресурсах "Арселора" подтвердили перебои со светом. Производство частично остановили.
Украинские СМИ в ночь на четверг передавали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В регионе остановили работу всех ТЭЦ и подстанций.
В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. Вместе с тем потребности жителей остались на прежнем уровне.
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровскУкраинаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Заголовок открываемого материала