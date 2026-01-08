https://ria.ru/20260108/ukraina-2066905402.html
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге
На Украине сообщили о ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге
В Кривом Роге на коксохимическом заводе произошел выброс, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.01.2026
