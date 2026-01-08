https://ria.ru/20260108/ukraina-2066899286.html
Житель Киевской области присвоил деньги для ВСУ от продажи машин
Житель Киевской области присвоил деньги для ВСУ от продажи машин - РИА Новости, 08.01.2026
Житель Киевской области присвоил деньги для ВСУ от продажи машин
Житель Киевской области присвоил 17,8 тысячи долларов от продажи машин, ввезенных на Украину в качестве помощи для военных. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:40:00+03:00
2026-01-08T17:40:00+03:00
2026-01-08T17:40:00+03:00
украина
киевская область
вооруженные силы украины
одесская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
https://ria.ru/20260108/vsu-2066885261.html
https://ria.ru/20260108/svo-2066860815.html
украина
киевская область
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, вооруженные силы украины, одесская область, в мире
Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Одесская область, В мире
Житель Киевской области присвоил деньги для ВСУ от продажи машин
Житель Киевской области присвоил $17,8 тыс для ВСУ от продажи машин
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Житель Киевской области присвоил 17,8 тысячи долларов от продажи машин, ввезенных на Украину в качестве помощи для военных.
"В Одесской области
задержали жителя Киевщины, который незаконно продавал заграничные гуманитарные автомобили. Было установлено, что 53-летний гражданин при содействии других неизвестных лиц реализовывал схемы по продаже транспортных средств, ввезенных на Украину
в упрощенном порядке как гумпомощь для нужд ВСУ
", - сообщает пресс-служба главного управления полиции в Одесской области.
Фигурант действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее реквизиты и документы, он получал автомобили и выставлял их на продажу на одной из популярных площадок объявлений. Полицейские только в этом году задокументировали продажу злоумышленником трех автомобилей на общую сумму 17 тысяч 800 долларов. В частности, через интернет были проданы внедорожники Nissan PickUp, Nissan Navara и Mazda. После получения денег нарушителя задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продажу гуманитарной помощи для ВСУ на Украине поставили на поток. Речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим. В частности, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование.