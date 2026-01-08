Житель Киевской области присвоил деньги для ВСУ от продажи машин

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Житель Киевской области присвоил 17,8 тысячи долларов от продажи машин, ввезенных на Украину в качестве помощи для военных.

"В Одесской области задержали жителя Киевщины, который незаконно продавал заграничные гуманитарные автомобили. Было установлено, что 53-летний гражданин при содействии других неизвестных лиц реализовывал схемы по продаже транспортных средств, ввезенных на Украину в упрощенном порядке как гумпомощь для нужд ВСУ ", - сообщает пресс-служба главного управления полиции в Одесской области.

Фигурант действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее реквизиты и документы, он получал автомобили и выставлял их на продажу на одной из популярных площадок объявлений. Полицейские только в этом году задокументировали продажу злоумышленником трех автомобилей на общую сумму 17 тысяч 800 долларов. В частности, через интернет были проданы внедорожники Nissan PickUp, Nissan Navara и Mazda. После получения денег нарушителя задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.