14:45 08.01.2026
Главу украинской службы по контролю наркотиков уволили после обысков НАБУ
Главу украинской службы по контролю наркотиков уволили после обысков НАБУ
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Главу украинской службы по контролю наркотиков уволили после обысков НАБУ

Главу украинской службы по контролю за наркотиками уволили после обысков НАБУ

Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил Романа Исаенко с поста главы украинской государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками после проведения у него обысков Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщается на сайте украинского правительства.
Украинское издание "Экономическая правда" 19 ноября сообщило, что НАБУ проводило обыски в главном офисе службы и кабинете Исаенко. Позднее, 24 декабря, кабмин Украины отстранил Исаенко от исполнения должностных обязанностей и открыл в его отношении дисциплинарное производство.
"Уволить Исаенко Романа Николаевича с должности главы государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с получением негативной оценки по результатам оценивания служебной деятельности в 2025 году", - говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
