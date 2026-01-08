Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала размещение на Украине западных военных интервенцией
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 08.01.2026 (обновлено: 14:43 08.01.2026)
Захарова назвала размещение на Украине западных военных интервенцией
Захарова назвала размещение на Украине западных военных интервенцией - РИА Новости, 08.01.2026
Захарова назвала размещение на Украине западных военных интервенцией
Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новую декларацию... РИА Новости, 08.01.2026
Захарова назвала размещение на Украине западных военных интервенцией

Захарова: ввод на Украину западных военных расценят как интервенцию

Британские военные во время учений Сил быстрого реагирования НАТО в Румынии
Британские военные во время учений Сил быстрого реагирования НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Британские военные во время учений Сил быстрого реагирования НАТО в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новую декларацию "коалиции желающих".
"Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей", — привели ее слова на сайте ведомства.
Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции коалиции желающих в Елисейском дворце. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
Во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.

Захарова подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.
Официальный представитель МИД добавила, что эти цели будут достигнуты либо дипломатическим путем, либо в рамках спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
