СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Париж и Лондон рассчитывают разместить на Украине до 15 тысяч военных, пишет The Times.
"Великобритания и Франция направят до 15 000 военнослужащих для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения, что значительно меньше, чем ожидалось", — говорится в публикации.
По информации двух военных источников, на которые ссылается издание, Британия развернет 7500 солдат, хотя и эта цифра, как ожидается, станет проблемой для нее, так как страна располагает лишь около 71 000 подготовленных военнослужащих. Французские войска составят оставшуюся часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта, пишет газета.
Вместе с тем, несколько источников предположили, что даже общая численность в 15 000 человек выглядит оптимистичной. Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии, указывается в статье.
Согласно плану, британские и французские войска должны помочь в обучении украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники, которые могли бы использоваться для поддержки ВСУ, отмечает издание.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
