Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066861963.html
СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину
СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину - РИА Новости, 08.01.2026
СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину
Париж и Лондон рассчитывают разместить на Украине до 15 тысяч военных, пишет The Times. "Великобритания и Франция направят до 15 000 военнослужащих для защиты... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T12:43:00+03:00
2026-01-08T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
лондон
париж
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929933821_0:266:2658:1761_1920x0_80_0_0_285a0e967781dc008999205255d5b3e1.jpg
https://ria.ru/20260108/merts-2066840736.html
https://ria.ru/20260108/putin-2066844978.html
украина
лондон
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929933821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b0e7dc22f839f4c45965d8916ca3a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, лондон, париж, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Лондон, Париж, НАТО
СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину

The Times: Франция и Британия отправят до 15 тысяч военных на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Париж и Лондон рассчитывают разместить на Украине до 15 тысяч военных, пишет The Times.

"Великобритания и Франция направят до 15 000 военнослужащих для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения, что значительно меньше, чем ожидалось", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Угроза Мерца в адрес России вызвала изумление на Западе
Вчера, 08:32
По информации двух военных источников, на которые ссылается издание, Британия развернет 7500 солдат, хотя и эта цифра, как ожидается, станет проблемой для нее, так как страна располагает лишь около 71 000 подготовленных военнослужащих. Французские войска составят оставшуюся часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта, пишет газета.

Вместе с тем, несколько источников предположили, что даже общая численность в 15 000 человек выглядит оптимистичной. Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии, указывается в статье.

Согласно плану, британские и французские войска должны помочь в обучении украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники, которые могли бы использоваться для поддержки ВСУ, отмечает издание.

В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ раскрыли, как Путин одним предложением загнал НАТО в тупик
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛондонПарижНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала