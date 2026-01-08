Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 08.01.2026
В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину
В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину - РИА Новости, 08.01.2026
В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину
Декларация так называемой "коалиции желающих" о размещении иностранных войск на Украине является попыткой интервенции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
леонид ивлев
дональд трамп
кир стармер
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, леонид ивлев, дональд трамп, кир стармер, нато, госдума рф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Леонид Ивлев, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину

Депутат Ивлев счел декларацию коалиции желающих по Украине попыткой интервенции

Зеленский, Макрон и Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи "коалиции желающих"
Зеленский, Макрон и Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Зеленский, Макрон и Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи "коалиции желающих"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Декларация так называемой "коалиции желающих" о размещении иностранных войск на Украине является попыткой интервенции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Вчера, 08:00
""Коалиция желающих" фактически подписала декларацию о войне до последнего украинца, пытаясь осуществить интервенцию. Но интервенция стран НАТО на Украину недопустима и иллюзорна", - сказал Ивлев.
По его словам, смысл декларации заключается в том, что если Украину не примут в НАТО, а процедура приема в альянс довольно сложная - многоэтапная и консенсусная, то крайне агрессивная часть НАТО сама придет на Украину.
"Это противоречит духу Анкориджа, целям специальной военной операции и подтверждает нежелание Западной Европы стремиться к миру", - подчеркнул депутат.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров
Вчера, 02:17
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЛеонид ИвлевДональд ТрампКир СтармерНАТОГосдума РФВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
