В Госдуме обвинили "коалицию желающих" в попытке интервенции на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Декларация так называемой "коалиции желающих" о размещении иностранных войск на Украине является попыткой интервенции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
По его словам, смысл декларации заключается в том, что если Украину не примут в НАТО, а процедура приема в альянс довольно сложная - многоэтапная и консенсусная, то крайне агрессивная часть НАТО сама придет на Украину.
"Это противоречит духу Анкориджа, целям специальной военной операции и подтверждает нежелание Западной Европы стремиться к миру", - подчеркнул депутат.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.