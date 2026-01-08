https://ria.ru/20260108/ukraina-2066834626.html
Комбрига бригады ВСУ могут уволить за большие потери
Комбрига бригады ВСУ могут уволить за большие потери - РИА Новости, 08.01.2026
Комбрига бригады ВСУ могут уволить за большие потери
Киев рассматривает вопрос снятия с должности комбрига первой бригады ВСУ Олега Могульского за большие потери его подразделения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T06:36:00+03:00
2026-01-08T06:36:00+03:00
2026-01-08T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Комбрига бригады ВСУ могут уволить за большие потери
РИА Новости: комбрига бригады ВСУ Могульского могут уволить за большие потери