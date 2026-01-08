https://ria.ru/20260108/ukraina-2066825904.html
Украинский военнопленный рассказал о ловле украинцев у банкоматов
Украинский военнопленный рассказал о ловле украинцев у банкоматов
украина
ДОНЕЦК, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Коновалов.
"Подходишь к банкомату, смотришь, вот так вот никого нет. Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все. Просто смотрят, что если ты вставишь карточку в банкомат, то, естественно, возможно, ты не будешь убегать, потому что ты захочешь карточку забрать", — сказал Коновалов.
Он рассказал об ещё одном методе ловли людей: сотрудники ТЦК ждут, когда человек зайдет в магазин с одним выходом, где и ожидают его, чтобы насильно мобилизовать.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.