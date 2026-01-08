Рейтинг@Mail.ru
"Сейчас момент": в США сделали внезапное заявление о распаде Украины
02:16 08.01.2026
"Сейчас момент": в США сделали внезапное заявление о распаде Украины
в мире
украина
киев
кир стармер
министерство обороны сша
владимир путин
нато
евросоюз
украина
киев
европа
в мире, украина, киев, кир стармер, министерство обороны сша, владимир путин, нато, евросоюз, дмитрий песков, европа
В мире, Украина, Киев, Кир Стармер, Министерство обороны США, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Дмитрий Песков, Европа
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Попытки умирающей Европы обсуждать то, как спасти умирающую Украину выглядят абсурдными и нелепыми, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе. И люди спрашивают: "Что же нам делать?". "Ну, ты возьми ногу. Я возьму руку. Нам очень нужны эти части тела". Примерно так обстоят дела с Украиной. ЕС умирает, он сам разваливается", — рассказал военный.
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Смешит русских": на Западе постыдились из-за последней встречи с Зеленским
00:06
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Киев должен начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине
29 декабря 2025, 15:45
 
