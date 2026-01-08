МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Попытки умирающей Европы обсуждать то, как спасти умирающую Украину выглядят абсурдными и нелепыми, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе. И люди спрашивают: "Что же нам делать?". "Ну, ты возьми ногу. Я возьму руку. Нам очень нужны эти части тела". Примерно так обстоят дела с Украиной. ЕС умирает, он сам разваливается", — рассказал военный.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Киев должен начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине
29 декабря 2025, 15:45