Мирошник оценил планы европейцев разместить войска на Украине

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине, их заявления о планах разместить войска – лишь радикализация подходов одной из сторон конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее Стармер сообщил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским о согласовании "декларации о намерении развернуть силы (на Украине - ред.) в случае заключения мирного соглашения".
"Непосредственными участниками переговоров "евротройка" и ЕС не являются. Они пытаются имитировать, что встречи с их участием - главная площадка, где достигаются договоренности, но это совершенно не так. С российской стороной никаких диалогов, никаких переговоров на эту тему не велось. То есть, по сути, здесь идет радикализация подходов одной из сторон конфликта, не более того", - заявил "Известиям" Мирошник.
Мирошник добавил, что основной целью европейских партнеров Киева является попытка представить подписанный ими документ как результат достигнутых договоренностей, тогда как фактически он носит характер декларации о намерениях, о чем говорится "мелким шрифтом".
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.