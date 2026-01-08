Рейтинг@Mail.ru
Мирошник оценил планы европейцев разместить войска на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
01:43 08.01.2026
Мирошник оценил планы европейцев разместить войска на Украине
Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине, их заявления о планах разместить войска – лишь радикализация подходов одной из сторон конфликта, заявил... РИА Новости, 08.01.2026
Дарья Буймова
в мире, украина, россия, киев, родион мирошник, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Мирошник оценил планы европейцев разместить войска на Украине

Мирошник назвал планы ЕС разместить войска на Украине радикализацией подходов

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине, их заявления о планах разместить войска – лишь радикализация подходов одной из сторон конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее Стармер сообщил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским о согласовании "декларации о намерении развернуть силы (на Украине - ред.) в случае заключения мирного соглашения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
"Непосредственными участниками переговоров "евротройка" и ЕС не являются. Они пытаются имитировать, что встречи с их участием - главная площадка, где достигаются договоренности, но это совершенно не так. С российской стороной никаких диалогов, никаких переговоров на эту тему не велось. То есть, по сути, здесь идет радикализация подходов одной из сторон конфликта, не более того", - заявил "Известиям" Мирошник.
Мирошник добавил, что основной целью европейских партнеров Киева является попытка представить подписанный ими документ как результат достигнутых договоренностей, тогда как фактически он носит характер декларации о намерениях, о чем говорится "мелким шрифтом".
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Движется к победе": на Западе рассказали о финальных условиях для Киева
01:21
 
