В Роснедрах рассказали, что происходит там, где снижается угледобыча

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Регионы, где снижается добыча угля, уже занимаются разработкой других полезных ископаемых, однако становится популярно уезжать на вахты туда, где, наоборот, активизируется угольная промышленность, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.

Он отметил, что в связи с невозможностью вывоза и продолжающимся падением цен на уголь география добычи смещается. Например, если в Кузбассе наблюдается снижение производства, то в Якутии и на Сахалине , напротив, отмечается рост.

"Замещение угольной промышленности добычей альтернативных полезных ископаемых уже происходит. Например, на Кузбассе недропользователи занимаются марганцем, подготавливаются литиевые проекты, в Коми - титаном", - сказал он, отвечая на вопрос, что происходит с регионами, откуда "уходит" уголь.

Тем не менее, по словам Казанова, ни по физическому объему, ни по вкладу в экономику новые проекты уголь не заменят. Более того, циклы горного бизнеса очень длинные, и развертывание производств займет достаточно много времени, а люди не могут сидеть и ждать, им работа нужна прямо сейчас.