В Роснедрах рассказали, что происходит там, где снижается угледобыча
08.01.2026
В Роснедрах рассказали, что происходит там, где снижается угледобыча
В Роснедрах рассказали, что происходит там, где снижается угледобыча - РИА Новости, 08.01.2026
В Роснедрах рассказали, что происходит там, где снижается угледобыча
Регионы, где снижается добыча угля, уже занимаются разработкой других полезных ископаемых, однако становится популярно уезжать на вахты туда, где, наоборот,... РИА Новости, 08.01.2026
экономика
сахалин
республика коми
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
сахалин
республика коми
2026
Новости
экономика, сахалин, республика коми, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Сахалин, Республика Коми, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В Роснедрах рассказали, что происходит там, где снижается угледобыча

РИА Новости: регионы, где снижается добыча угля, разрабатывают другие ископаемые

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Регионы, где снижается добыча угля, уже занимаются разработкой других полезных ископаемых, однако становится популярно уезжать на вахты туда, где, наоборот, активизируется угольная промышленность, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
Он отметил, что в связи с невозможностью вывоза и продолжающимся падением цен на уголь география добычи смещается. Например, если в Кузбассе наблюдается снижение производства, то в Якутии и на Сахалине, напротив, отмечается рост.
4 сентября 2025
4 сентября 2025, 06:33
"Замещение угольной промышленности добычей альтернативных полезных ископаемых уже происходит. Например, на Кузбассе недропользователи занимаются марганцем, подготавливаются литиевые проекты, в Коми - титаном", - сказал он, отвечая на вопрос, что происходит с регионами, откуда "уходит" уголь.
Тем не менее, по словам Казанова, ни по физическому объему, ни по вкладу в экономику новые проекты уголь не заменят. Более того, циклы горного бизнеса очень длинные, и развертывание производств займет достаточно много времени, а люди не могут сидеть и ждать, им работа нужна прямо сейчас.
"Мы видим, что специалисты, которые теряют работу на угольных предприятиях в одном регионе, очень востребованы горной отраслью за его пределами. Конечно, не все к этому готовы, но те, кто готов, ездят на вахты. А на востоке страны очень крупные объекты вводятся в эксплуатацию, нужно много людей, завозится рабочая сила из-за рубежа. Но в первую очередь нужно своих людей устраивать, и это происходит, формируются учебные центры", - рассказал он.
2 сентября 2025
2 сентября 2025, 03:43
 
ЭкономикаСахалинРеспублика КомиФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
