В Удмуртии два человека погибли в ДТП

"На региональной автодороге Игра-Глазов возле деревни Пыбья столкнулись два легковых автомобиля "Лада Гранта"... Погибли два человека (мужчины 23 и 19 лет), еще трое получили травмы (несовершеннолетние 17, 17 и 15 лет)", - говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте".