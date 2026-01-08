Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.01.2026
16:46 08.01.2026
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
Двое взрослых погибли, и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на региональной автодороге в Удмуртии, сообщило ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:46:00+03:00
2026-01-08T16:46:00+03:00
В Удмуртии два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Двое взрослых погибли, и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на региональной автодороге в Удмуртии, сообщило ГУ МЧС России по республике.
"На региональной автодороге Игра-Глазов возле деревни Пыбья столкнулись два легковых автомобиля "Лада Гранта"... Погибли два человека (мужчины 23 и 19 лет), еще трое получили травмы (несовершеннолетние 17, 17 и 15 лет)", - говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте".
ГУ МЧС уточнило, что обстоятельства и причину ДТП устанавливает Госавтоинспекция республики.
