https://ria.ru/20260108/udmurtiya-2066892815.html
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
В Удмуртии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.01.2026
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
Двое взрослых погибли, и трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на региональной автодороге в Удмуртии, сообщило ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:46:00+03:00
2026-01-08T16:46:00+03:00
2026-01-08T16:46:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066892532_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_072853fe1a52158aa1da5490961b0a40.jpg
https://ria.ru/20260108/priangarja-2066865667.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066892532_106:0:960:640_1920x0_80_0_0_3eef8cb8a5f2d3656b1266857c8559ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
В Удмуртии в ДТП погибли два человека, трое несовершенолетних пострадали