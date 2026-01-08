Рейтинг@Mail.ru
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/turtsija-2066889302.html
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо - РИА Новости, 08.01.2026
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо
Турция находится в активной координации с США на фоне военной операции сирийской армии против курдских вооруженных формирований в Алеппо, заявил глава МИД... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:26:00+03:00
2026-01-08T16:26:00+03:00
в мире
алеппо
сша
израиль
хакан фидан
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066869044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700b01f1a9293b04d668f4edef9a2164.jpg
https://ria.ru/20260108/turtsija-2066859603.html
https://ria.ru/20260108/siriya-2066856659.html
https://ria.ru/20260107/aleppo-2066678432.html
алеппо
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066869044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b698de56c405a9edf3be85d2c3c0e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, сша, израиль, хакан фидан, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, США, Израиль, Хакан Фидан, Сирийские демократические силы
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо

Фидан: Турция находится в координации с США на фоне операции в Алеппо

© AP Photo / Ghaith AlsayedСолдаты сирийской армии в Алеппо
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Солдаты сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Турция находится в активной координации с США на фоне военной операции сирийской армии против курдских вооруженных формирований в Алеппо, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
«

"То, что мы хотим видеть, - это региональная стабильность. Но Израиль преследует стратегию хаоса. Мы внимательно следим за диалогом Сирии с США и Израилем. У нас нет целей на чьей-то территории. Что касается событий в Алеппо, то это, к сожалению, ситуация, о которой мы предупреждали в течение последнего года. "Сирийские демократические силы" (SDG, СДС) не приняли во внимание наши предупреждения, не выполнив свои обязательства. Они сделали ставку на координацию с Израилем по расчленению и управлению регионом. Для нас это неприемлемо", - заявил Фидан на пресс-конференции с оманским коллегой в четверг в Анкаре.

Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: Турция приняла военные меры на случай любого развития ситуации в Сирии
Вчера, 12:19
По его словам, Турция находится в координации со всеми региональными акторами.
«

"Мы находимся в активной координации с США. Дай бог, этот вопрос решится", - добавил Фидан.

Во вторник на окраинах районов города Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов. Ближе к вечеру в результате переговоров удалось достичь прекращения огня. Согласно отчетам СДС и сирийских властей, количество жертв в результате боев возросло до 11, ранения получил 81 человек.
Официальные сирийские СМИ сообщали в среду об эвакуации мирных граждан из курдских кварталов, где идут бои. На данный момент свои дома покинули более 10 тысяч человек. В среду сирийское агентство сообщило, что вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия.
Солдаты сирийской армии в Алеппо. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо
Вчера, 11:52
Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о приостановке работы международного аэропорта Алеппо в связи с ситуацией в городе. Также в среду была прекращена работа государственных учреждений.
В четверг оперативный штаб сирийской армии анонсировал удары по позициям формирования СДС в ряде районов Алеппо с началом комендантского часа.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо
7 января, 00:32
 
В миреАлеппоСШАИзраильХакан ФиданСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала