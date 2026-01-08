Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо

«

"То, что мы хотим видеть, - это региональная стабильность. Но Израиль преследует стратегию хаоса. Мы внимательно следим за диалогом Сирии с США и Израилем. У нас нет целей на чьей-то территории. Что касается событий в Алеппо, то это, к сожалению, ситуация, о которой мы предупреждали в течение последнего года. "Сирийские демократические силы" (SDG, СДС) не приняли во внимание наши предупреждения, не выполнив свои обязательства. Они сделали ставку на координацию с Израилем по расчленению и управлению регионом. Для нас это неприемлемо", - заявил Фидан на пресс-конференции с оманским коллегой в четверг в Анкаре.