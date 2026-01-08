Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо

АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Турция находится в активной координации с США на фоне военной операции сирийской армии против курдских вооруженных формирований в Алеппо, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"То, что мы хотим видеть, - это региональная стабильность. Но Израиль преследует стратегию хаоса. Мы внимательно следим за диалогом Сирии с США и Израилем. У нас нет целей на чьей-то территории. Что касается событий в Алеппо, то это, к сожалению, ситуация, о которой мы предупреждали в течение последнего года. "Сирийские демократические силы" (SDG, СДС) не приняли во внимание наши предупреждения, не выполнив свои обязательства. Они сделали ставку на координацию с Израилем по расчленению и управлению регионом. Для нас это неприемлемо", - заявил Фидан на пресс-конференции с оманским коллегой в четверг в Анкаре.
По его словам, Турция находится в координации со всеми региональными акторами.
"Мы находимся в активной координации с США. Дай бог, этот вопрос решится", - добавил Фидан.
Во вторник на окраинах районов города Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов. Ближе к вечеру в результате переговоров удалось достичь прекращения огня. Согласно отчетам СДС и сирийских властей, количество жертв в результате боев возросло до 11, ранения получил 81 человек.
Официальные сирийские СМИ сообщали в среду об эвакуации мирных граждан из курдских кварталов, где идут бои. На данный момент свои дома покинули более 10 тысяч человек. В среду сирийское агентство сообщило, что вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия.
Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о приостановке работы международного аэропорта Алеппо в связи с ситуацией в городе. Также в среду была прекращена работа государственных учреждений.
В четверг оперативный штаб сирийской армии анонсировал удары по позициям формирования СДС в ряде районов Алеппо с началом комендантского часа.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
