СМИ: Турция приняла военные меры на случай любого развития ситуации в Сирии

АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Власти Турции приняли необходимые военные меры на случай различных сценариев развития ситуации в Сирии на фоне столкновений армии САР с курдскими формированиями, пишет проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Сирийская армия намерена начать ограниченную военную операцию против отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF/СДС), сообщил ранее сирийский правительственный источник телеканалу Al-Jazeera. Ранее в среду сирийское агентство SANA передавало, что вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия.
"Соответствующие военные меры уже приняты на случай всех возможных вариантов развития обстановки",- пишет близкая к правительственным кругам колумнистка издания Ханде Фырат.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
