Черепаха охраняемого вида проплыла десять тысяч километров за пять месяцев

«

"С 9 августа по начало января черепаха Туба преодолела уже 10 тысяч километров, доплыв из Мармариса до греческого острова Иос и вернувшись в турецкий Бодрум. Мы выяснили, что черепахи этого вида возвращаются на пляж, где они родились, чтобы вновь отложить там яйца", - сообщили в центре.