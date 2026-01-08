Группа российских туристов из числа застрявших в Йемене добралась до Джидды

ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Первая группа российских туристов, которые застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане из-за приостановки авиасообщения в связи с внутренним конфликтом в Йемене, успешно добралась из Сокотры до саудовского города Джидда на самолёте национального авиаперевозчика Йемена, сообщило посольство РФ в Йемене в своем Telegram-канале.

"Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 года рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)", - отметили в посольстве.

Посольство уточнило, что еще два рейса до Джидды с Сокотры ожидаются 8 и 9 января. Билет на этот рейс стоит 700 долларов, приобрести его можно только в офисе авиакомпании.

Ранее МИД Йемена сообщил, что первым после возобновления авиасообщения рейсе до Джидды добрались 179 иностранных туристов.