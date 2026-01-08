https://ria.ru/20260108/turisty-2066816820.html
Группа российских туристов из числа застрявших в Йемене добралась до Джидды
Группа российских туристов из числа застрявших в Йемене добралась до Джидды
Группа российских туристов из числа застрявших в Йемене добралась до Джидды
Первая группа российских туристов, которые застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане из-за приостановки авиасообщения в связи с внутренним
Группа российских туристов из числа застрявших в Йемене добралась до Джидды
Группа российских туристов из числа застрявших на Сокотре добралась до Джидды
ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Первая группа российских туристов, которые застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане из-за приостановки авиасообщения в связи с внутренним конфликтом в Йемене, успешно добралась из Сокотры до саудовского города Джидда на самолёте национального авиаперевозчика Йемена, сообщило посольство РФ в Йемене в своем Telegram-канале.
"Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 года рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду
(Королевство Саудовская Аравия)", - отметили в посольстве.
Посольство уточнило, что еще два рейса до Джидды с Сокотры ожидаются 8 и 9 января. Билет на этот рейс стоит 700 долларов, приобрести его можно только в офисе авиакомпании.
Ранее МИД Йемена
сообщил, что первым после возобновления авиасообщения рейсе до Джидды добрались 179 иностранных туристов.
Ранее МИД РФ предупредил российских граждан воздержаться от поездок в Йемен, в том числе на архипелаг Сокотра, на фоне конфликта на юге страны.