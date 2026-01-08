Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как ВСУ разграбили церковь в Константиновке - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/tserkov-2066855522.html
Украинский пленный рассказал, как ВСУ разграбили церковь в Константиновке
Украинский пленный рассказал, как ВСУ разграбили церковь в Константиновке - РИА Новости, 08.01.2026
Украинский пленный рассказал, как ВСУ разграбили церковь в Константиновке
Украинский пленный из территориальной обороны ВСУ Артем Степаненко рассказал РИА Новости, что украинские боевики разграбили церковь в Константиновке в ДНР. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:35:00+03:00
2026-01-08T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg
https://ria.ru/20250413/ikony-2011046095.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4181c539c72dc84632ce0bfb9d2ea45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский пленный рассказал, как ВСУ разграбили церковь в Константиновке

РИА Новости: ВСУ зашли в церковь в Константиновке и вывезли всё, что там было

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Украинский пленный из территориальной обороны ВСУ Артем Степаненко рассказал РИА Новости, что украинские боевики разграбили церковь в Константиновке в ДНР.
Константиновке ВСУ зашли в церковь и забрали все, что в церкви было, то есть книги, иконы, буквально все, что находилось там, и вывезли в неизвестном направлении", - рассказал Степаненко.
Гагин: российские военнослужащие спасли иконы и церковную атрибутику от военных действий - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ
13 апреля 2025, 21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала